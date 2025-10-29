Развитие промышленного комплекса Беларуси обсудили на заседании палат Национального собрания

В условиях геополитического противостояния обеспечить независимость и стабильность экономики можно только при условии наличия индустриальной базы. Как раз о развитии промышленного комплекса Беларуси говорили сегодня, 29 октября, на совместном заседании палат Национального собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно промышленность формирует почти треть годового ВВП страны и около трех четвертей экспорта. По итогам первого полугодия 2025-го объем промпроизводства составил более 102 миллиардов рублей – плюс 0,3 % к аналогичному периоду 2024 года. При этом, в отрасли есть проблемные вопросы, на которые неоднократно указывал Президент. Механизмы их решения были в центре внимания парламентариев.

Владимир Боровенко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Это и вопросы качества связи, это и вопросы формирования общего рынка электроэнергии Союзного государства, это вопросы развития нефтехимии, это вопросы цифровизации экономики, очень важные на сегодняшний день вопросы. И все они были подняты перед вице-премьером и руководителями министерств.

Денис Карась, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Один из таких вопросов – это создание этих единых информационных платформ, которые позволят облегчить работу как самих граждан или обращение может быть, или предложение. Так и сами представители вот этих промышленных предприятий.

На ближайшем сессионном заседании парламентарии рассмотрят вопрос ратификации международных соглашений. Среди них – договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Беларуси и России. Он позволит создать единое энергетическое пространство и облегчит работу субъектов хозяйствования.