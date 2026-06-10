Вопросы развития молочной отрасли обсудили в Лиде под руководством премьер-министра Беларуси

Расширение ассортимента и экспортный потенциал. Вопросы развития молочной отрасли в центре внимания премьер-министра Беларуси Александра Турчина. Глава правительства с рабочей поездкой в Гродненской области. Премьер-министр посетил Лидский молочно-консервный комбинат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии, в составе которого четыре молокозавода в городах Гродненской области, проходит масштабная модернизация. К 2030 году планируют удвоить объем переработки молока. Наиболее амбициозный проект комбината – создание производства сухого концентрата молочного белка. Аналогов в стране нет, этот продукт белорусские предприятия закупают за рубежом. Собственный цех позволит Лидскому комбинату заместить импорт и нарастить экспорт. Проект намерены реализовать в течение трех лет. Сухой концентрат молочного белка востребован в молочной, мясной, хлебопекарной отраслях.

Александр Воробей, главный инженер Лидского молочно-консервного комбината:

В связи с жесточайшей конкуренцией на мировом рынке необходимо поддерживать и улучшать свои показатели. По реализации проекта «Концентрат молочного белка» сейчас начаты строительно-монтажные работы с 25 мая. Произведена поставка на сумму 11,5 миллионов евро, и к концу этого месяца ожидается полная поставка. Запуск запланирован в 2028 году.

Также Лидский молочно-консервный комбинат с филиалами приступил к реализации проекта по производству обезвоженного молочного жира. Данный товар нацелен, в первую очередь, на рынок африканского региона. Готовят и линию по розливу молока и питьевых йогуртов в ПЭТ-бутылки. Параллельно идет реконструкция цехов по выпуску сыров, в том числе с голубой плесенью. Также закуплено новое оборудование для производства творога и мороженого. Масштабная модернизация позволит нарастить объемы производства конкурентоспособной молочной продукции.