У этого священника почти миллион подписчиков! Пообщались с иереем, как быть христианином не только в храме

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с гостем из города Мосальска, настоятелем храма в честь Святителя Николая, интернет-миссионером с общим числом подписчиков около миллиона человек, отцом Владиславом Береговым. Олег Лепешенков, СТВ:

Вы приехали в Беларусь для того, чтобы ответить на вопрос, как быть христианином не только в храме, но и в обществе. Встреча с таким названием прошла в молодежном пространстве Минска. И что же вы ответили?

Иерей Владислав Береговой, настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска, блогер (Россия):

Я даже книжку целую написал, надо мне посмотреть, что там ответил. На самом деле, есть такая проблема у многих православных христиан, когда ты чувствуешь себя настоящим христианином только в пространстве храма. Когда идешь со сложенными ручками на запивочку, когда говоришь: «Спаси Господи». Исповедовался хорошо, батюшка что-то хорошее тебе сказал. В общем, ты галочку поставил, ты хороший христианин. Потом выходишь за пределы храма и живешь, как обычно. Каждый священник работает над тем, чтобы христианин был не христианином выходного дня, а христианином повседневности. И очень важно, чтобы мы, читая Евангелие, не только знали некоторую информацию о том, что делал Христос и о том, куда путешествовал апостол Павел, но старались это исполнить.