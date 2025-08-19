У этого священника почти миллион подписчиков! Пообщались с иереем, как быть христианином не только в храме
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с гостем из города Мосальска, настоятелем храма в честь Святителя Николая, интернет-миссионером с общим числом подписчиков около миллиона человек, отцом Владиславом Береговым.
Олег Лепешенков, СТВ:
Вы приехали в Беларусь для того, чтобы ответить на вопрос, как быть христианином не только в храме, но и в обществе. Встреча с таким названием прошла в молодежном пространстве Минска. И что же вы ответили?
Иерей Владислав Береговой, настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска, блогер (Россия):
Я даже книжку целую написал, надо мне посмотреть, что там ответил. На самом деле, есть такая проблема у многих православных христиан, когда ты чувствуешь себя настоящим христианином только в пространстве храма. Когда идешь со сложенными ручками на запивочку, когда говоришь: «Спаси Господи». Исповедовался хорошо, батюшка что-то хорошее тебе сказал. В общем, ты галочку поставил, ты хороший христианин.
Потом выходишь за пределы храма и живешь, как обычно. Каждый священник работает над тем, чтобы христианин был не христианином выходного дня, а христианином повседневности. И очень важно, чтобы мы, читая Евангелие, не только знали некоторую информацию о том, что делал Христос и о том, куда путешествовал апостол Павел, но старались это исполнить.
Иерей Владислав Береговой:
Это самое тяжелое – быть христианином в повседневности. Рецепт очень простой. Как сказал один знакомый митрополит: «Главное, не быть подлюгой». Или напиши себе где-нибудь на ручке: что бы сказал Христос? Как бы поступил Христос? Ты только хочешь сказать, что привык сказать. Ты думаешь, что Христос бы так сказал? Не сказал бы. Ладно, я не скажу.
То есть это всегда некоторое легкое понуждение. Не надо огорчаться от того, что у тебя ноги не гниют, как у Симеона Столпника – три десятка лет на столпе стоящем. Посмотрел, почитал – я так не смогу, буду жить, как хочу. Надо действительно ориентироваться на Христа. Поступаем, как он, говорим, как он – и все будет хорошо. Чуть-чуть надо себя понуждать.
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