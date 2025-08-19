Яблочный Спас – православные отмечают праздник Преображения Господня

Сегодня, 19 августа, православные отмечают Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верующие приходят в храмы для того, чтобы вспомнить день, когда Иисус Христос явил трем ученикам свою Божественную сущность.

В церквях проходят праздничные службы. Прихожане приносят с собой яблоки, виноград и другие фрукты и овощи для освящения. В Свято-Духовом кафедральном соборе состоялась божественная литургия с участием митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Иерей Евгений Алферов, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:

Многие люди стремятся в этот день прийти в храм. Даже те люди, которые, может быть, не так часто участвуют в религиозной жизни, в жизни церковной, но в то же время они стараются уделить время. Кто-то бывает даже перед работой приходит. Таким образом люди стараются и освятить урожай, и в то же время, несмотря на то, что это день будний, рабочий, уделить время Господу Богу либо перед работой, либо, если это выходной день, то прийти на всю службу, помолиться Господу Богу.

Этот день следует провести в духовных размышлениях и милосердии. Соблюдающим Успенский пост сегодня разрешены в употребление рыба и растительное масло.