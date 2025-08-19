В Институте пограничной службы новобранцы проходят курс молодого бойца

Курс начальной военной подготовки в учебном центре в Сморгонском районе – это обязательный этап перед четырехлетним обучением в институте. Юноши и девушки постигают основы строевой, инженерной, огневой подготовки, а также тактики пограничной службы.

Захар Канаш, курсант 1 курса Института пограничной службы Беларуси:

Про Институт пограничной службы я узнал в 2021 году, принимая присягу в военно-патриотическом клубе «Патриот» средней школы № 4 имени Вячеслава Федоровича Фронтова. Тогда я вступил в данный клуб. Это был факультатив занятий «Юный пограничник». Тогда я понял, что это профессия для меня. Во-первых, понравилась идеологическая подготовка, тактика пограничной службы.

На самом-то деле нельзя тут отнести какие-то предметы в нужные, не нужные. Они все очень нужны будущему пограничнику. Первые стрельбы прошли очень хорошо. Можно отметить, что какой-то боязни выстрела или же автомата у меня не было. Нажал на курок и увидел, что попал в мишень.

Николай Семашко, начальник учебного центра Института пограничной службы Беларуси:

В течение августа курсанты получают первичные навыки в вопросах общевоенной подготовки, владения оружием. Планово мы их готовим к принятию военной присяги. Самое современное оборудование, которое у нас непосредственно находится в территориальных органах пограничной службы, представлено на базе данного учебного центра.