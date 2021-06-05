В Бресте на оживлённых перекрёстках установили «умную» систему управления светофорами. Что говорят водители?

Новости Беларуси. Пилотный проект для Беларуси. Интеллектуальная система светофоров установлена в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На семи самых оживленных перекрестках города установили специальные датчики, которые фиксируют число автомобилей. В зависимости от загруженности дорог устанавливается свой тайминг на сигналы светофоров. Так, например, в часы пик время зеленого огня будет увеличено.

За ситуацией в режиме реального времени наблюдают на мониторах в центре управления. Здесь же смогут анализировать дорожную ситуацию в комплексе и оперативно реагировать. Умная система светофоров поможет сделать поездки не только удобными и быстрыми для автомобилистов, но и позаботиться об экологии города – через Брест проходит большой поток транспорта, в том числе транзитного.

Это очень хорошая идея и хорошая задумка. Потому что порой стоишь, и пешеходов нет, и ты стоишь. А в другое время пешеходы стоят, когда можно было на кнопочку нажать и перейти вовремя.

Каждый водитель ждет, чтобы проезжать быстрее. Это будет и выхлопов в атмосферу меньше, и топливо будет экономиться насколько, чем стоять в этих пробках.

Валентин Чижевич, главный инженер специализированного монтажного эксплуатационного предприятия Брестской области:

Установлено четыре информационных табло, на которых загорается перед перекрестками направление движения или прямо, или налево. То есть в зависимости от того, куда меньше трафик идет, туда система должна перенаправить водителя.