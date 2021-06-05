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Виктор Лукашенко на фестивале «Вытокі»: цель – показать развитие региона, особенности региона

05 июня 2021 14:05
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Новости Беларуси. В Орше 5 июня проходит культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты под открытым небом определяют лучших молодых исполнителей.

Виктор Лукашенко на фестивале «Вытокі»: цель – показать развитие региона, особенности региона-1

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Цель фестиваля – «Вытокі» – от начала, где зарождались наша культура, искусство, все, что я назвал, спорт, и потихоньку, маленькими шажками до Олимпа. Поэтому показать развитие региона, особенности региона. Это же не только спортивный праздник. До этого два дня были и семинары, и образовательные программы. Мы взяли в целом помощь региону, показать его особенности.

Виктор Лукашенко на фестивале «Вытокі»: цель – показать развитие региона, особенности региона-4

Фестиваль «Вытокі» завершится вечерним гала-концертом с участием популярных артистов и дискотекой.

# Фестиваль # общество # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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