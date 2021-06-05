Как выглядит бутафорский цех и где в Купаловском театре можно устроить фотосессию? Узнала Стюша Тайм

Стюша Тайм, блогер:

Сегодня мы приехали в одно из удивительных и культурных мест Республики Беларусь – Национальный академический театр имени Янки Купалы. Здание театра было построено в 1920 году. В 1940-м театр был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А в 1944-м режиссер Лев Литвинов поставил знаменитую «Павлинку».

В 1993 году за высокие достижения в развитии белорусской театральной культуры театру был присвоен статус «национальный».

Стюша Тайм:

В 2013-м была произведена масштабная реконструкция, целью которой было вернуть первоначальный облик театра 1890 года. А теперь давайте вместе с вами зайдем в здание театра, чтобы приоткрыть секретики закулисной жизни.

Мы уже в холле театра, вот такой он шикарный после реконструкции. И первым делом мы отправимся, конечно же, в зрительный зал и на сцену театра.

Стюша Тайм:

Зрительный зал выполнен в серо-голубых тонах по образцам XIX века с традиционными хрустальными люстрами и орнаментами из греческой мифологии.

Мы находимся на главной сцене театра, где ставятся все постановки, в том числе и знаменитая «Павлинка», которая стала визитной карточкой Купаловского театра. За время существования спектакля в нем приняли участие несколько поколений лучших артистов страны, он стал настоящей школой сценического мастерства.

Стюша Тайм:

А сейчас мы находимся в волшебном месте – это бутафорский цех. Здесь изготавливают все, что может пригодиться для спектаклей.

Вот, например, сейчас изготавливают листья для спектакля «Вечер». Уже раскрасили бумагу и будут скоро их вырезать.

Стюша Тайм:

Каминный зал – одно из самых красивых помещений Купаловского театра. Здесь можно не только отдохнуть и послушать музыку перед началом спектакля, но и провести очень крутую фотосессию. А сейчас мы заходим в одну из гримерных комнат, попробуем пообщаться с кем-нибудь из актеров.

Стюша Тайм:

С нами любезно согласилась пообщаться актриса этого замечательного театра Таисия Введенская. В каком спектакле вы сейчас играете? Таисия Введенская, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Буквально на днях состоялась премьера спектакля «Чорная панна Нясвіжа» (27-28 мая). В этом спектакле я играю Барбару Радзивилл. Я очень прониклась жизнью и судьбой этой замечательной девушки, Барбары Радзивилл. Поэтому такое сейчас единение со всем, что сейчас происходит вокруг.

– Думаю, самое время пригласить наших зрителей на этот прекрасный спектакль, тем более с главной героиней вы уже знакомы.

– Да, мы очень рады, мы очень ждем и надеюсь, что встреча наша очень скоро состоится.

– Таисия, скажите, что для вас вообще театр?

– Для меня это моя жизнь, это моя профессия. И сейчас это мой дом, если мы говорим про стены театра конкретно. Бесконечно счастлива, что оказалась именно здесь и сейчас, именно с теми людьми в том самом коллективе.

– Здорово. Спасибо вам большое за все, что вы делаете, за позитив, который вы несете людям, за добро. Мы обязательно вместе со зрителями будем стараться присутствовать на всех ваших спектаклях.

– Спасибо, мы очень ждем.