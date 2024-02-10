«Замечательная погода, отличное настроение!» Традиционная биатлонная эстафета прошла в Веснянке

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

У нас очень много проводится самых различных соревнований, и их главная цель – приобщение людей к занятию спортом. Это очень важно, потому что здоровый человек может решать все задачи, у него хорошее настроение, он всегда делает все, что нужно. И сегодня прекрасная погода, у нас трасса в очень хорошем состоянии. Все участники соревнований долго готовились, тренировались. Думаю, сегодня будут показаны очень хорошие результаты. Очень важно, что много молодых людей, детей пришли сегодня на эти соревнования, которые будут поддерживать своих родителей, брать с них пример. Думаю, в ближайшем будущем мы их тоже увидим на самых различных спортивных соревнованиях.