«Замечательная погода, отличное настроение!» Традиционная биатлонная эстафета прошла в Веснянке

В Минске на лыжероллерной трассе в Веснянке 10 февраля состоялся настоящий праздник биатлона. Соревнования проводятся по традиционному сценарию: сначала были лыжные гонки, а затем – биатлонная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске на лыжероллерной трассе в Веснянке 10 февраля состоялся настоящий праздник биатлона. Соревнования проводятся по традиционному сценарию: сначала были лыжные гонки, а затем – биатлонная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На дистанцию вышли команды, представляющие каждую администрацию района столицы и Мингорисполком. Участники стартов преодолевали километровую дистанцию с одним огневым рубежом. Стрелять по мишени нужно было с расстояния 10 метров из положения лежа. Чтобы показать достойный результат, пришлось готовиться не одну неделю. Сегодня командам удалось показать яркую борьбу и порадовать болельщиков, посетивших праздник. Первое место заняла команда Мингорисполкома, серебро – у Партизанского района, бронза – у Октябрьского.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
У нас очень много проводится самых различных соревнований, и их главная цель – приобщение людей к занятию спортом. Это очень важно, потому что здоровый человек может решать все задачи, у него хорошее настроение, он всегда делает все, что нужно. И сегодня прекрасная погода, у нас трасса в очень хорошем состоянии. Все участники соревнований долго готовились, тренировались. Думаю, сегодня будут показаны очень хорошие результаты. Очень важно, что много молодых людей, детей пришли сегодня на эти соревнования, которые будут поддерживать своих родителей, брать с них пример. Думаю, в ближайшем будущем мы их тоже увидим на самых различных спортивных соревнованиях.
Денис Вихренко, участник эстафеты (администрация Октябрьского района):
Замечательная погода, отличное настроение. Стабильная наша дружная команда показывает – в очередной раз мы доказали, что команда Октябрьского района – одна из лучших. Сплачивает и команду, и коллектив в целом это замечательное дело.
Биатлон – один из самых любимых видов спорта белорусов. Подобные ежегодные зимние состязания стали уже традиционными и привлекают все большее количество участников и болельщиков.