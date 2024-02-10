Прямой эфир

Бишбармак, пироги и настоящий плов – «Башкортостан гостеприимный» собирает минчан возле ратуши

10 февраля 2024 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бишбармак, башкирский плов и знаменитый чак-чак. У Минской городской ратуши развернулся фестиваль «Башкортостан гостеприимный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бишбармак, пироги и настоящий плов – «Башкортостан гостеприимный» собирает минчан возле ратуши-1

Для белорусов это отличная возможность прикоснуться к культуре и оценить национальную кухню этого самобытного уголка России. Ассортимент блюд широкий: традиционный плов, вяленый гусь, мясные пироги, десерт чак-чак и башкирский кисель. С далекого Урала в Минск привезли и различные изделия ручной работы и украшения.

Бишбармак, пироги и настоящий плов – «Башкортостан гостеприимный» собирает минчан возле ратуши-4

Пришел я сюда с самого утра, запомнился больше всего самовар надувной.

Бишбармак, пироги и настоящий плов – «Башкортостан гостеприимный» собирает минчан возле ратуши-7

Мы из России приехали в Минск на несколько дней и вообще приехали посмотреть Республику Беларусь, но дополнительно мы еще посмотрели Республику Башкортостан. Атмосфера праздника, мы вообще с ребятами обожаем такие фестивали.

Бишбармак, пироги и настоящий плов – «Башкортостан гостеприимный» собирает минчан возле ратуши-10

Нам вообще очень у вас нравится, белорусский народ очень гостеприимный, очень добродушный, отзывчивый. Спасибо вам за теплый прием.

Бишбармак, пироги и настоящий плов – «Башкортостан гостеприимный» собирает минчан возле ратуши-13

Помимо насыщенной гастрономической программы, башкиры приготовили и культурную: стрельба из лука, перетягивание каната и бой с мешками.

# Беларусь-Россия # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Власти пообещали решить проблему с выплатой зарплаты на частном рыбокомбинате в Минске
10 февраля 2024 14:20

Власти пообещали решить проблему с выплатой зарплаты на частном рыбокомбинате в Минске

11 февраля Белгосцирк отметит 65 лет. Что подготовили артисты?
10 февраля 2024 14:16

11 февраля Белгосцирк отметит 65 лет. Что подготовили артисты?

Можно начать с нуля – вот как весело провести время на горнолыжном курорте «Силичи»
10 февраля 2024 13:50

Можно начать с нуля – вот как весело провести время на горнолыжном курорте «Силичи»