Бишбармак, пироги и настоящий плов – «Башкортостан гостеприимный» собирает минчан возле ратуши

Бишбармак, башкирский плов и знаменитый чак-чак. У Минской городской ратуши развернулся фестиваль «Башкортостан гостеприимный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусов это отличная возможность прикоснуться к культуре и оценить национальную кухню этого самобытного уголка России. Ассортимент блюд широкий: традиционный плов, вяленый гусь, мясные пироги, десерт чак-чак и башкирский кисель. С далекого Урала в Минск привезли и различные изделия ручной работы и украшения.

Пришел я сюда с самого утра, запомнился больше всего самовар надувной.

Мы из России приехали в Минск на несколько дней и вообще приехали посмотреть Республику Беларусь, но дополнительно мы еще посмотрели Республику Башкортостан. Атмосфера праздника, мы вообще с ребятами обожаем такие фестивали.

Нам вообще очень у вас нравится, белорусский народ очень гостеприимный, очень добродушный, отзывчивый. Спасибо вам за теплый прием.