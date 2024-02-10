Власти пообещали решить проблему с выплатой зарплаты на частном рыбокомбинате в Минске

В Сети не так давно появилось видеообращение коллектива этого предприятия с просьбой о помощи в решении их проблемы. Люди не получают деньги с сентября. Работы нет, а семьи кормить нужно. Столичные власти взяли ситуацию на контроль. Часть задолженности по зарплате уже погашена. В ближайшее время будет выплачена и оставшаяся сумма.

Геннадий Люботынский, глава администрации Октябрьского района Минска:

Был проведен ряд встреч, совещаний на уровне Мингорисполкома, администрации района, также с выездом на предприятие. Были проведены переговоры с руководством этого предприятия. И по их результатам удалось выплатить часть задолженности работникам. Эта выплата была произведена в конце декабря. Работа по выплате заработной платы будет продолжена. В ближайшие дни, понедельник-вторник, будут проведены необходимые встречи и совещания, чтобы решить эту проблему.

Частное предприятие «Рыбоконсервный комбинат «Столичный» – это общество с ограниченной ответственностью. С 2022 года оно арендует производственные площади и оборудование у коммунального предприятия «Белрыба».