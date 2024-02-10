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11 февраля Белгосцирк отметит 65 лет. Что подготовили артисты?

10 февраля 2024 14:16
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В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Вадим Шабан, директор Белгосцирка, и Анастасия Туманова, артист, воздушный гимнаст высшей категории, эксперт-консультант в области цифрового искусства.

11 февраля 1959 года в цирке была дана первая программа

11 февраля Белгосцирк отметит 65 лет. Что подготовили артисты? -1

Вадим Шабан, директор Белгосцирка:
В 1952 году Советом министров СССР было принято решение о строительстве 20 стационарных цирков на территории Советского Союза. Но право быть построенному первым за заслуги в период Великой Отечественной войны получил именно минский цирк. И, действительно, в 1958 году здание Белорусского государственного цирка было сдано. Декабрь 1958-го, январь и уже 11 февраля 1959 года в цирке была дана первая программа.

«Я потомственный артист»

11 февраля Белгосцирк отметит 65 лет. Что подготовили артисты? -4

Анастасия Туманова, воздушный гимнаст высшей категории, эксперт-консультант в области циркового искусства:
Можно сказать, что я потомственный артист. У меня родители – артисты цирка. И самое интересное, что они были артистами Союзгосцирка, как тогда в принципе все артисты. Но свою деятельность цирковую они начали в Минске. А я по следам.

Что такое «Магия фонтанов»?

11 февраля Белгосцирк отметит 65 лет. Что подготовили артисты? -7

Вадим Шабан:
Зрители настолько впечатались «Магией фонтанов»! А что такое «Магия фонтанов»? Это 150 тонн воды на манеже, фонтаны бьют до купола – 22 метра. И это все на глазах у зрителей. Там многообразие такое – и цветовая гамма идет просто фантастическая! Мы можем на огонь и воду смотреть вечно – это и подкупило зрителя.

Настоящее цирковое выступление в студии – как это было, смотрите в видео.

# Цирк # общество

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