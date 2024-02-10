11 февраля Белгосцирк отметит 65 лет. Что подготовили артисты?

В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Вадим Шабан, директор Белгосцирка, и Анастасия Туманова, артист, воздушный гимнаст высшей категории, эксперт-консультант в области цифрового искусства. 11 февраля 1959 года в цирке была дана первая программа

Вадим Шабан, директор Белгосцирка:

В 1952 году Советом министров СССР было принято решение о строительстве 20 стационарных цирков на территории Советского Союза. Но право быть построенному первым за заслуги в период Великой Отечественной войны получил именно минский цирк. И, действительно, в 1958 году здание Белорусского государственного цирка было сдано. Декабрь 1958-го, январь и уже 11 февраля 1959 года в цирке была дана первая программа. «Я потомственный артист»

Анастасия Туманова, воздушный гимнаст высшей категории, эксперт-консультант в области циркового искусства:

Можно сказать, что я потомственный артист. У меня родители – артисты цирка. И самое интересное, что они были артистами Союзгосцирка, как тогда в принципе все артисты. Но свою деятельность цирковую они начали в Минске. А я по следам. Что такое «Магия фонтанов»?