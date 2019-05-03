«Замечаний было много»: Наталья Кочанова посетила Гомельский завод измерительных приборов

Новости Беларуси. Одно из проблемных предприятий Гомеля 3 мая посетила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация на заводе измерительных приборов непростая: рентабельность в минусе, а своих рабочих мест лишилась почти половина сотрудников. Уже во время совещания Наталья Кочанова обозначила жесткие сроки по наведению порядка не только на этом предприятии, но в ряде других, переживающих кризис. Главное требование – никаких пробных попыток и растраты средств при выборе антикризных решений.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Прежде всего акцент был сделан на те предприятия, которые сегодня работают недостаточно эффективно. Может быть, их удельный вес в объемах промышленной продукции в целом по городу и не столь велик, но там работают люди, и это серьезные коллективы. На одном предприятии больше 1000, на втором – 660 человек.

Основная задача сегодня руководителя предприятия – это видеть стратегию развития: что будут выпускать, какую продукцию, для того, чтобы у людей была достойная заработная плата.

Александр Уваров, директор Гомельского завода измерительных приборов:

Замечаний было много, в основном замечания были по наведению порядка. Мы планируем переезд на половину территории. То есть вот эти так называемые лицевые здания будут предложены на продажу, и 1,4 гектара останется предприятиям. Сейчас будет наведение порядка на внутренних территориях и в цехах, и, соответственно, переезд туда.