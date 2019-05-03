Прямой эфир

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

03 мая 2019 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте дали старт третьему трудовому семестру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом-2019 работа в студенческих отрядах области объединит около 30 тысяч молодых людей. Отдельные бригады уже приступили к работе. Другие сдают экзамены и также готовятся потрудиться на славу.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-1

Петр Бутрим, СТВ
Третий трудовой семестр для белорусской молодежи начался именно в Брестской крепости. В этом году он посвящен 75-летию освобождения. Поэтому в руках у студентов не только трудовые повестки, но и портреты героев войны.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-4

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-6

Их именами названы и сами бригады. У студентов тоже будет свой фронт (правда, рабочий). Главное выбрать себе дело по душе.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-9

Павел Онищенко, комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов:
Наши ребята трудились не только на стройке, помогая в строительстве, но и важной особенностью было то, что студенты университета занимались непосредственно росписью стен в детском отделении. И сегодня дети, которые там находятся, очень благодарны. 

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-12

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мы рассчитываем, по опыту прошлых лет, что порядка 30 тысяч человек примет участие в трудовом семестре. Ребята, которые будут работать как на строительных объектах нашей страны, так и на сельхозпредприятиях, производственных и педагогических отрядах.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-15

Валентина Яцковского можно назвать ударником. Сначала возводил бетонные укрепления в Новополоцке, затем трудился дорожником в Островце. Вопрос, чем занять себя после сессии, перед юношей не стоит уже третий год.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-18

Валентин Яцковский, студент Полоцкого государственного университета:
Это, во-первых, не только труд, это друзья, атмосфера, та же самая романтика. Отряд – это место, где можно проявить свои таланты. И просто показать, кто ты есть такой на самом деле.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-21

Собраться вместе, да еще таким огромным десантом, и ничего не сделать руками – это не о них. Поэтому после формального сразу к полезному. Бойцы студотрядов недалеко от Брестской крепости посадили целую аллею из 75 хвойных деревьев.     

С годами меняется не только состав отрядов, но и география полезных дел. Этим летом белорусские студенты поедут собирать урожай персиков, черешни и винограда в Молдову, будут воспитывать детей в легендарном «Орленке», а возможно откроют и новые для движения страны – Грузию и Казахстан.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-24

Татьяна Красакова, командир Витебского городского штаба студенческих отрядов:
В минувшем трудовом семестре наши ребята выехали в Ханты-Мансийский округ, город Белоярский, с которым мы сотрудничаем больше четырех лет. Также они выезжали в Молдову, на Черное море. Поэтому мы границы расширяем.

«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте-27

Больше 500 человек уже разъехались по рабочим местам. Остальные свой трудовой семестр начнут сразу после сессии. Что называется, вперед и с песнями.

# Студенты # общество # Олег Дикун # Татьяна Красакова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко в аэропорту: «Железную дорогу надо строить быстро здесь, чтобы людям было удобно подъехать»
03 мая 2019 18:08

Александр Лукашенко в аэропорту: «Железную дорогу надо строить быстро здесь, чтобы людям было удобно подъехать»

Многоэтажку на улице Широкой обследуют специалисты
03 мая 2019 17:57

Многоэтажку на улице Широкой обследуют специалисты

«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем
03 мая 2019 16:59

«Почему бы и нет?» Молодожёны отправились в Грузию на велосипедах и с алабаем