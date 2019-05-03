«Отряд – место, где можно проявить свои таланты». Трудовой семестр стартовал в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте дали старт третьему трудовому семестру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летом-2019 работа в студенческих отрядах области объединит около 30 тысяч молодых людей. Отдельные бригады уже приступили к работе. Другие сдают экзамены и также готовятся потрудиться на славу.

Петр Бутрим, СТВ:

Третий трудовой семестр для белорусской молодежи начался именно в Брестской крепости. В этом году он посвящен 75-летию освобождения. Поэтому в руках у студентов не только трудовые повестки, но и портреты героев войны.

Их именами названы и сами бригады. У студентов тоже будет свой фронт (правда, рабочий). Главное выбрать себе дело по душе.

Павел Онищенко, комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов:

Наши ребята трудились не только на стройке, помогая в строительстве, но и важной особенностью было то, что студенты университета занимались непосредственно росписью стен в детском отделении. И сегодня дети, которые там находятся, очень благодарны.

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы рассчитываем, по опыту прошлых лет, что порядка 30 тысяч человек примет участие в трудовом семестре. Ребята, которые будут работать как на строительных объектах нашей страны, так и на сельхозпредприятиях, производственных и педагогических отрядах.

Валентина Яцковского можно назвать ударником. Сначала возводил бетонные укрепления в Новополоцке, затем трудился дорожником в Островце. Вопрос, чем занять себя после сессии, перед юношей не стоит уже третий год.

Валентин Яцковский, студент Полоцкого государственного университета:

Это, во-первых, не только труд, это друзья, атмосфера, та же самая романтика. Отряд – это место, где можно проявить свои таланты. И просто показать, кто ты есть такой на самом деле.

Собраться вместе, да еще таким огромным десантом, и ничего не сделать руками – это не о них. Поэтому после формального сразу к полезному. Бойцы студотрядов недалеко от Брестской крепости посадили целую аллею из 75 хвойных деревьев. С годами меняется не только состав отрядов, но и география полезных дел. Этим летом белорусские студенты поедут собирать урожай персиков, черешни и винограда в Молдову, будут воспитывать детей в легендарном «Орленке», а возможно откроют и новые для движения страны – Грузию и Казахстан.

Татьяна Красакова, командир Витебского городского штаба студенческих отрядов:

В минувшем трудовом семестре наши ребята выехали в Ханты-Мансийский округ, город Белоярский, с которым мы сотрудничаем больше четырех лет. Также они выезжали в Молдову, на Черное море. Поэтому мы границы расширяем.