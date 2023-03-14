Замдекана хотела составить конкуренцию?! Финалистки «Мисс Минск» рассказали самое интересное о подготовке

До победных фанфар остается совсем немного. Еще 10 дней, и мы узнаем, кто станет первой красавицей столицы. Конкурс «Мисс Минск» неизменно вызывает огромный интерес. Все подробности узнали из первых уст. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалистики конкурса «Мисс Минск» Анна Ганжур, Виктория Малиновская и Илона Жегждрынь. Ольга Войтенкова, ведущая:

Хочется из первых уст узнать немножко закулисья. Больше сейчас слышите комплиментов, может быть, в свой адрес от организаторов? Или все-таки больше кнута в ваших ежедневных занятиях?

Анна Ганжур, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

На самом деле есть и кнут, и пряник. Нас пытаются как-то мотивировать, чтобы мы продолжали работать. Конечно, сейчас подготовка более серьезная. Мы тренируемся с утра до вечера – дефиле, ездим по детским домам, домам престарелых. Это отнимает очень много сил. Организаторы, с одной стороны, понимают это и не хотят на нас давить. Но с другой – напоминают нам, что скоро конкурс и нужно быть серьезнее.

Илона Жегждрынь, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Это работа над осанкой, походкой, потому что у многих проблемы с коленями. Все очень стараются. Я думаю, что у нас все получается. Дмитрий Потапович, ведущий:

Помимо дефиле есть какие-то занятия? Анна Ганжур:

Например, работа с психологом очень интересная. Дмитрий Потапович:

В каком формате?

Анна Ганжур:

Мы сели за круглый стол и начали знакомиться друг с другом. Мы смогли узнать больше нового друг о друге и сблизиться. Дмитрий Потапович:

Чтобы на конкурсе был не только спортивный интерес – победить, но и дружеский. Ольга Войтенкова:

Психологи подготовились, чтобы вы могли получить удовольствие. Но все-таки, что вы больше ощущаете? Конкурентную борьбу или то, что здесь такая классная девчачья тусовка? Чего больше в вашей жизни?

Илона Жегждрынь:

Больше самого общения. Я бы не сказала, что у нас прямо конкуренция. Наоборот, все девчонки друг другу помогают. Недавно я помогала с прической. У меня спросили: не боишься, что она в камере получится красивее, чем ты? Нет, это здорово, если и она, и я будем красивыми. Поэтому, мне кажется, открытой конкуренции нет. Девочки друг другу никак не мешают. Дмитрий Потапович:

Наверняка каждая из вас хочет победить. Участие – это хорошо, но заветная корона… С каким посылом вы пришли на конкурс? Только победить или были какие-то еще идеи? Анна Ганжур:

Я пришла на конкурс, чтобы доказать. Меня всегда считают блондинкой, которая улыбается, смеется, шутит. Но я хочу показать, что блондинки – это не глупые люди, которые умеют только смеяться.

Виктория Малиновская, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Это новый интересный опыт, потому что это возможность новых знакомств. Все дисциплины имеют место быть в нашей жизни. Ольга Войтенкова:

Меня еще интересует тема нарядов. У вас есть возможность примерить лучшие коллекции белорусских дизайнеров. Может быть, это повлияло на формирование вашего личного стиля? Расскажите, как это проходит. Анна Ганжур:

Я обожаю белорусские бренды. Это просто ноу-хау. Я не видела такого нигде. К нам приезжают из Москвы, чтобы купить одежду. Это очень здорово. Особенность белорусских брендов именно в том, что они подбирают образ сразу. То есть ты пришел в магазин, видишь готовый наряд и покупаешь. Главное, что каждая коллекция подходит друг к другу. Что бы ты ни купил, все можно комбинировать. «Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток