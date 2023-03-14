Замдекана хотела составить конкуренцию?! Финалистки «Мисс Минск» рассказали самое интересное о подготовке
До победных фанфар остается совсем немного. Еще 10 дней, и мы узнаем, кто станет первой красавицей столицы. Конкурс «Мисс Минск» неизменно вызывает огромный интерес. Все подробности узнали из первых уст. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалистики конкурса «Мисс Минск» Анна Ганжур, Виктория Малиновская и Илона Жегждрынь.
Ольга Войтенкова, ведущая:
Хочется из первых уст узнать немножко закулисья. Больше сейчас слышите комплиментов, может быть, в свой адрес от организаторов? Или все-таки больше кнута в ваших ежедневных занятиях?
Анна Ганжур, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
На самом деле есть и кнут, и пряник. Нас пытаются как-то мотивировать, чтобы мы продолжали работать. Конечно, сейчас подготовка более серьезная. Мы тренируемся с утра до вечера – дефиле, ездим по детским домам, домам престарелых. Это отнимает очень много сил. Организаторы, с одной стороны, понимают это и не хотят на нас давить. Но с другой – напоминают нам, что скоро конкурс и нужно быть серьезнее.
Илона Жегждрынь, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Это работа над осанкой, походкой, потому что у многих проблемы с коленями. Все очень стараются. Я думаю, что у нас все получается.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Помимо дефиле есть какие-то занятия?
Анна Ганжур:
Например, работа с психологом очень интересная.
Дмитрий Потапович:
В каком формате?
Анна Ганжур:
Мы сели за круглый стол и начали знакомиться друг с другом. Мы смогли узнать больше нового друг о друге и сблизиться.
Дмитрий Потапович:
Чтобы на конкурсе был не только спортивный интерес – победить, но и дружеский.
Ольга Войтенкова:
Психологи подготовились, чтобы вы могли получить удовольствие. Но все-таки, что вы больше ощущаете? Конкурентную борьбу или то, что здесь такая классная девчачья тусовка? Чего больше в вашей жизни?
Илона Жегждрынь:
Больше самого общения. Я бы не сказала, что у нас прямо конкуренция. Наоборот, все девчонки друг другу помогают. Недавно я помогала с прической. У меня спросили: не боишься, что она в камере получится красивее, чем ты? Нет, это здорово, если и она, и я будем красивыми. Поэтому, мне кажется, открытой конкуренции нет. Девочки друг другу никак не мешают.
Дмитрий Потапович:
Наверняка каждая из вас хочет победить. Участие – это хорошо, но заветная корона… С каким посылом вы пришли на конкурс? Только победить или были какие-то еще идеи?
Анна Ганжур:
Я пришла на конкурс, чтобы доказать. Меня всегда считают блондинкой, которая улыбается, смеется, шутит. Но я хочу показать, что блондинки – это не глупые люди, которые умеют только смеяться.
Виктория Малиновская, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2023»:
Это новый интересный опыт, потому что это возможность новых знакомств. Все дисциплины имеют место быть в нашей жизни.
Ольга Войтенкова:
Меня еще интересует тема нарядов. У вас есть возможность примерить лучшие коллекции белорусских дизайнеров. Может быть, это повлияло на формирование вашего личного стиля? Расскажите, как это проходит.
Анна Ганжур:
Я обожаю белорусские бренды. Это просто ноу-хау. Я не видела такого нигде. К нам приезжают из Москвы, чтобы купить одежду. Это очень здорово. Особенность белорусских брендов именно в том, что они подбирают образ сразу. То есть ты пришел в магазин, видишь готовый наряд и покупаешь. Главное, что каждая коллекция подходит друг к другу. Что бы ты ни купил, все можно комбинировать.
«Девочки, вы конкурентки!» Что происходит за кадром на конкурсе «Мисс Минск»? Узнали у финалисток
Илона Жегждрынь:
Мы же выбирали наряды на дефиле в народных платьях. Мне мой очень понравился. Все девушки будут в безумно красивых нарядах. Мне как человеку, который полностью погружен в творчество (пою народные и эстрадные песни), народный костюм – это любовь.
Дмитрий Потапович:
Поддержка обязательно нужна. Расскажите, что вас вдохновляет?
Виктория Малиновская:
В первую очередь это семья, которая разделяет интересы, помогает морально, в каких-то моментах физически настроиться и подготовиться к конкурсу.
Анна Ганжур:
Меня поддерживают не только родители, но и мой факультет. Очень поддерживает декан и замдекана. Замдекана – девушка, и она обожает конкурсы красоты. Говорит: если бы я была помоложе, мы были бы конкурентами. Это факультет журналистики БГУ.
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