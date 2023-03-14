Прямой эфир

Глава ВОЗ заявил о вероятном завершении пандемии коронавируса уже в этом году

14 марта 2023 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отмена режима международной ЧС по поводу коронавируса возможна уже в нынешнем, 2023 году. Такую уверенность высказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 

Он отметил, что в какой-то момент уже в текущем году коронавирус как пандемия и чрезвычайная ситуация в мировом значении завершится, пишет ТАСС. Впервые еженедельные отчеты по числу летальных исходов из-за COVID-19 ниже, чем когда Всемирная организации здравоохранения применила слово «пандемия» в отношении этого вируса, сказал Гебрейесус, добавив, что улучшения наблюдаются значительные. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Коронавирус # общество # Тедрос Аданом Гебреисус

Другие новости рубрики

Все новости
Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт
14 марта 2023 09:13

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт

Более 20 убитых, есть пленные и дезертиры. В МВД рассказали о белорусах, воюющих в Украине
14 марта 2023 08:43

Более 20 убитых, есть пленные и дезертиры. В МВД рассказали о белорусах, воюющих в Украине

Нигерийца с фальшивым паспортом задержали в аэропорту Минска
14 марта 2023 08:19

Нигерийца с фальшивым паспортом задержали в аэропорту Минска