Глава ВОЗ заявил о вероятном завершении пандемии коронавируса уже в этом году

Отмена режима международной ЧС по поводу коронавируса возможна уже в нынешнем, 2023 году. Такую уверенность высказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что в какой-то момент уже в текущем году коронавирус как пандемия и чрезвычайная ситуация в мировом значении завершится, пишет ТАСС. Впервые еженедельные отчеты по числу летальных исходов из-за COVID-19 ниже, чем когда Всемирная организации здравоохранения применила слово «пандемия» в отношении этого вируса, сказал Гебрейесус, добавив, что улучшения наблюдаются значительные.