Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим сладкие вареники с черникой и жареным манго.

Начинаем с начинки. Понадобится черника, немного крахмала и сахар. Насыпаем в емкость немного черники. Добавляем чайную ложку крахмала, чтобы начинка не растеклась. И немного сахара.

Сразу же подготовим немного манго. Очистим его от кожуры. Порежем на небольшие кубики.

В этом рецепте я использую уже готовое тесто компании «Домашний кулинар». Тесто очень тонкое и прекрасно подходит для вареников.

Перед тем как выкладывать начинку, смочим края теста водой.

Пока будем лепить вареники, я разогрею сковородку. Выкладываю начинку. Залепим края.

Отправляем на сковородку немного сливочного масла и чайную ложку сахара. Сразу же отправляем манго. Добавим немного воды и накрываем крышкой.