Прямой эфир

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт

14 марта 2023 09:13
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим сладкие вареники с черникой и жареным манго.

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт-1

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт-3

Начинаем с начинки. Понадобится черника, немного крахмала и сахар. Насыпаем в емкость немного черники. Добавляем чайную ложку крахмала, чтобы начинка не растеклась. И немного сахара.

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт-6

Сразу же подготовим немного манго. Очистим его от кожуры. Порежем на небольшие кубики.

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт-9

В этом рецепте я использую уже готовое тесто компании «Домашний кулинар». Тесто очень тонкое и прекрасно подходит для вареников.

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт-12

Перед тем как выкладывать начинку, смочим края теста водой.

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт-15

Пока будем лепить вареники, я разогрею сковородку. Выкладываю начинку. Залепим края.

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт-18

Отправляем на сковородку немного сливочного масла и чайную ложку сахара. Сразу же отправляем манго. Добавим немного воды и накрываем крышкой.

Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт-21

Перекладываем готовые вареники в сервировочную тарелку. Добавим немного йогурта. Завтрак готов!

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