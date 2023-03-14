Пробовали когда-нибудь вареники с жареным манго? Рассказываем экзотический рецепт

Лена Климук, кулинар:
Приготовим сладкие вареники с черникой и жареным манго.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим сладкие вареники с черникой и жареным манго.
Начинаем с начинки. Понадобится черника, немного крахмала и сахар. Насыпаем в емкость немного черники. Добавляем чайную ложку крахмала, чтобы начинка не растеклась. И немного сахара.
Сразу же подготовим немного манго. Очистим его от кожуры. Порежем на небольшие кубики.
В этом рецепте я использую уже готовое тесто компании «Домашний кулинар». Тесто очень тонкое и прекрасно подходит для вареников.
Перед тем как выкладывать начинку, смочим края теста водой.
Пока будем лепить вареники, я разогрею сковородку. Выкладываю начинку. Залепим края.
Отправляем на сковородку немного сливочного масла и чайную ложку сахара. Сразу же отправляем манго. Добавим немного воды и накрываем крышкой.
Перекладываем готовые вареники в сервировочную тарелку. Добавим немного йогурта. Завтрак готов!
*На правах рекламы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!