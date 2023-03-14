Появятся даже кустики лаванды. Полмиллиона цветов украсят Гомель в новом сезоне

Новости Беларуси. Весна приносит яркие краски. Коммунальные службы готовятся к наведению порядка на улицах и работам по озеленению городского пространства. Так, Гомель в этом сезоне зацветет полумиллионом цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ландшафтных новинках областного центра расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Более полумиллиона цветов украсят Гомель этой весной. В оранжереях сейчас подрастает рассада для будущих клумб и кашпо. Гомельчан ждут новинки – в вертикальном озеленении будут использовать не только петунию, но и сурфинию, ипомею и ампельную пеларгонию.

За последние пару лет цветочные изгороди вдоль центральных улиц стали настоящей визиткой города над Сожем. Красота требует постоянного ухода и полива, учитывая летний зной. Каждый сезон специалисты подыскивают новые виды растений, которые смогут радовать горожан как можно дольше.

Валентина Барсукова, главный агроном организации по озеленению и благоустройству:

Более устойчивы к засухе, влаге, болезням. Лучше переносят, чем петуния, наши погодные условия.

Всего же в 20 теплицах выращивают более 100 видов растений. Многие из них – экзотические. Впрочем, с изменением климата их постепенно начинают вводить в городской ландшафт. Так, в 2022 году в сквере имени Громыко появились первые магнолии, а в этом Гомель украсят кустиками ароматной лаванды.

По-новому будет выглядеть цветочное оформление у сквера Кирилла Туровского, областной и городской досок почета, у монумента Вечный огонь, аллеи Героев и других знаковых мест.

Анна Супруновская, ведущий специалист организации по озеленению и благоустройству:

Решили в этом сезоне сделать более яркую цветовую гамму. Такие композиции представлены по районам. Основное же направление – это вертикальное озеленение.