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Появятся даже кустики лаванды. Полмиллиона цветов украсят Гомель в новом сезоне

14 марта 2023 09:36
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Новости Беларуси. Весна приносит яркие краски. Коммунальные службы готовятся к наведению порядка на улицах и работам по озеленению городского пространства. Так, Гомель в этом сезоне зацветет полумиллионом цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ландшафтных новинках областного центра расскажет Анна Корольчук.

Появятся даже кустики лаванды. Полмиллиона цветов украсят Гомель в новом сезоне-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Более полумиллиона цветов украсят Гомель этой весной. В оранжереях сейчас подрастает рассада для будущих клумб и кашпо. Гомельчан ждут новинки в вертикальном озеленении будут использовать не только петунию, но и сурфинию, ипомею и ампельную пеларгонию.

Появятся даже кустики лаванды. Полмиллиона цветов украсят Гомель в новом сезоне-4

За последние пару лет цветочные изгороди вдоль центральных улиц стали настоящей визиткой города над Сожем. Красота требует постоянного ухода и полива, учитывая летний зной. Каждый сезон специалисты подыскивают новые виды растений, которые смогут радовать горожан как можно дольше.

Появятся даже кустики лаванды. Полмиллиона цветов украсят Гомель в новом сезоне-7

Валентина Барсукова, главный агроном организации по озеленению и благоустройству:
Более устойчивы к засухе, влаге, болезням. Лучше переносят, чем петуния, наши погодные условия.

Появятся даже кустики лаванды. Полмиллиона цветов украсят Гомель в новом сезоне-10

Всего же в 20 теплицах выращивают более 100 видов растений. Многие из них – экзотические. Впрочем, с изменением климата их постепенно начинают вводить в городской ландшафт. Так, в 2022 году в сквере имени Громыко появились первые магнолии, а в этом Гомель украсят кустиками ароматной лаванды.

Появятся даже кустики лаванды. Полмиллиона цветов украсят Гомель в новом сезоне-13

По-новому будет выглядеть цветочное оформление у сквера Кирилла Туровского, областной и городской досок почета, у монумента Вечный огонь, аллеи Героев и других знаковых мест.

Появятся даже кустики лаванды. Полмиллиона цветов украсят Гомель в новом сезоне-16

Анна Супруновская, ведущий специалист организации по озеленению и благоустройству:
Решили в этом сезоне сделать более яркую цветовую гамму. Такие композиции представлены по районам. Основное же направление – это вертикальное озеленение.

Появятся даже кустики лаванды. Полмиллиона цветов украсят Гомель в новом сезоне-19

Продумывать ландшафтный облик города дизайнеры начинают еще осенью, чтобы просчитать количество посадочного материала и закупить семена.

Анна Корольчук:
400 квадратных метров – это общая площадь цветочных клумб Гомеля. Наполнять их цветами начнут в апреле, а к майским праздникам город засияет яркими красками.

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# Растения и цветы # общество # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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