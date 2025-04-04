Как защитить свои персональные данные в интернете? Вот несколько важных правил

Сегодня Международный день интернета. Дата празднования 4 апреля выбрана неслучайно. Число и месяц 4.04 очень похоже на ошибку 404 или не найдено. Как избежать ошибок при обороте наших персональных данных в интернете и обеспечить безопасность наших детей в этом виртуальном мире? Об этом поговорили с гостьей.

Ольга Шибко, заместитель начальника управления образовательных услуг и связей с общественностью Национального центра защиты персональных данных:

Интернет – это кладезь информации о людях, кладезь наших персональных данных. Зачастую, регистрируясь в социальных сетях, заходя на форумы, принимая программы лояльности или условия конфиденциальности, которые нам предоставляет та или иная платформа, мы по умолчанию… Скажите, кто из вас когда-нибудь читал политику приватности, например, какого-нибудь приложения или социальных сетей? Проматываешь и ставишь галочку. А зачастую важно заглянуть, на что вы даете согласие. Ведь эти ресурсы собирают не только ваши фамилии, имя, контактные данные, IP-адрес. Зачастую они отслеживают и вашу геолокацию. Что касается угроз, которые есть сегодня в интернете, в первую очередь, это, конечно, нарушение границ приватности.

Нужно понимать, что если мы ведем открытый профиль в социальных сетях, то мы делаем свои персональные данные общедоступными. И по общему правилу многие могут этими данными воспользоваться. Поэтому мы часто рекомендуем все же контролировать и ту аудиторию, которая видит вашу информацию, и количество сервисов, которые имеют доступ к вашим персональным данным.