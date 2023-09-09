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Залезть в танк и примерить бронежилет. День танкиста празднуют в Минске

09 сентября 2023 15:08
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Новости Беларуси. Интересные конкурсы, яркие армейские фотозоны, концерт военных музыкантов. День танкиста празднуют в День города в парке Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Залезть в танк и примерить бронежилет. День танкиста празднуют в Минске-1

Самой привлекательной локацией стала выставка вооружений. Больше всего она притягивала детей. Побывать внутри танка интересно каждому мальчишке. Также желающие смогли примерить настоящий бронежилет и сделать классные фотоснимки в противоосколочном костюме.

Залезть в танк и примерить бронежилет. День танкиста празднуют в Минске-4

Ольгерд Дундер, курсант военного факультета Белорусской государственной академии авиации:
На данной выставке представлены три комплекса: С-350, С-100 и квадрокоптер мультикоптерного типа «Фантом». Они используются для выполнения разведывательных задач, съёмки местности и так далее.

Залезть в танк и примерить бронежилет. День танкиста празднуют в Минске-7

Гости праздника не смогли пройти мимо выступления кинологов и их служебных собак. Приятным ароматом привлекает полевая кухня, где предлагают настоящую солдатскую кашу и горячий чай.

# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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