Залезть в танк и примерить бронежилет. День танкиста празднуют в Минске

Новости Беларуси. Интересные конкурсы, яркие армейские фотозоны, концерт военных музыкантов. День танкиста празднуют в День города в парке Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Интересные конкурсы, яркие армейские фотозоны, концерт военных музыкантов. День танкиста празднуют в День города в парке Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самой привлекательной локацией стала выставка вооружений. Больше всего она притягивала детей. Побывать внутри танка интересно каждому мальчишке. Также желающие смогли примерить настоящий бронежилет и сделать классные фотоснимки в противоосколочном костюме.
Ольгерд Дундер, курсант военного факультета Белорусской государственной академии авиации:
На данной выставке представлены три комплекса: С-350, С-100 и квадрокоптер мультикоптерного типа «Фантом». Они используются для выполнения разведывательных задач, съёмки местности и так далее.
Гости праздника не смогли пройти мимо выступления кинологов и их служебных собак. Приятным ароматом привлекает полевая кухня, где предлагают настоящую солдатскую кашу и горячий чай.