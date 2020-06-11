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«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов

11 июня 2020 07:35
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Новости Беларуси. Компенсация за ошибки нотариусов. Совет Республики одобрил поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов-1

«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов-3

В частности, изменения коснутся страхования гражданской ответственности нотариусов. Планируется увеличить размер страхового возмещения и расширить перечень страховых случаев. А срок исковой давности, когда можно требовать выплаты возмещения, увеличится с 3 до 10 лет.

«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов-6

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Законопроект вводит новые нормы, где увеличивается размер страхового возмещения, вводится страхование дополнительной ответственности.

Помимо нотариуса, который сам страхует свою гражданскую ответственность, страхует ответственность дополнительно также Белорусская нотариальная палата – до 10 тысяч базовых величин.

«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов-9

Кроме того, законопроект вводит принцип экстерриториальности для сделок с недвижимостью. Если сейчас к нотариусу нужно обращаться по месту нахождения имущества, после вступления в силу закона сделку можно будет заключить у любого специалиста без территориальной привязки.

# Закон # общество # Олег Слижевский # Наталья Кочанова # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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