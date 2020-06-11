«Законопроект вводит новые нормы». В Беларуси одобрили поправки по страхованию гражданской ответственности нотариусов

Новости Беларуси. Компенсация за ошибки нотариусов. Совет Республики одобрил поправки в законы по вопросам нотариальной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, изменения коснутся страхования гражданской ответственности нотариусов. Планируется увеличить размер страхового возмещения и расширить перечень страховых случаев. А срок исковой давности, когда можно требовать выплаты возмещения, увеличится с 3 до 10 лет.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Законопроект вводит новые нормы, где увеличивается размер страхового возмещения, вводится страхование дополнительной ответственности. Помимо нотариуса, который сам страхует свою гражданскую ответственность, страхует ответственность дополнительно также Белорусская нотариальная палата – до 10 тысяч базовых величин.