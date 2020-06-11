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«Застёгивать желательно за внутренний треугольник рамы». Как защитить велосипед от угона

11 июня 2020 07:11
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Велосипедисты засыпают, просыпаются злоумышленники, которые угоняют чужой двухколесный транспорт. Но защитить своего железного друга просто. В первую очередь, никогда не оставляйте велосипед в нелюдном малоосвещенном месте.

«Застёгивать желательно за внутренний треугольник рамы». Как защитить велосипед от угона -1

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:
Согласно статистике, наибольшее число краж происходит из подъездов, когда люди оставляют в тамбурах либо на лестничных клетках велосипеды. Человек приходит с инструментом, нет видимости, что он там делает в ночное время суток и легко перекусывает замок, например, если это тросик, и уносит велосипед.

«Застёгивать желательно за внутренний треугольник рамы». Как защитить велосипед от угона -4

Используйте современные велопарковки. В белорусской столице таких много, от ультрамодных дизайнерских стоянок до самых простых, но более практичных.

Максим Пучинский:
Есть такие парковки, где физически практически невозможно U-lock закрепить велосипед за раму, и люди крепят за колесо. Это важно понимать и использовать те парковки, которые позволяют крепить велосипед за раму и позволяют крепить надежным замком. Но, как правило, это парковки, высота которых порядка 800 мм и которые имеют такую П-образную форму.

«Застёгивать желательно за внутренний треугольник рамы». Как защитить велосипед от угона -7

Когда вы определились с местом парковки, не забудьте и о втором негласном правиле: любому активному велогонщику необходим качественный замок.

Дмитрий Малышчиц, веломастер:
Самые простые и ходовые замки с тросами внутри обычными стальными, они считаются не самыми надежными.

«Застёгивать желательно за внутренний треугольник рамы». Как защитить велосипед от угона -10

Следующий вариант – с цепью внутри, их уже перекусить сложнее за счет строения цепи и за счет того, что она постоянно ездит внутри оплетки.

«Застёгивать желательно за внутренний треугольник рамы». Как защитить велосипед от угона -13

И U-lock. Он тяжелый, но тут уже надежность максимальная, здесь разве что болгаркой спиливать.

«Застёгивать желательно за внутренний треугольник рамы». Как защитить велосипед от угона -16

Открываются они тоже по-разному. Любителям паролей – кодовые замки, другим – замки с ключами.

Дмитрий Малышчиц:
Застегивать велосипед желательно за внутренний треугольник рамы. Если мы пристегнем велосипед, допустим, где-нибудь вот здесь, то, сняв колесо, можно очень легко избавиться от замка либо как некоторые довольно часто пристегивают за сидение, не думая о том, что оно скидывается очень легко.

«Застёгивать желательно за внутренний треугольник рамы». Как защитить велосипед от угона -19

Если длина замка позволяет, то лучше, конечно, пропустить через раму, через колесо и через место крепления замка.

«Застёгивать желательно за внутренний треугольник рамы». Как защитить велосипед от угона -22

Но даже если парковка и хороший замок имеются, шанс остаться без велосипеда тоже есть. Дополнительно можно застраховать своего двухколесного друга либо зарегистрировать его в ГАИ. 

# Велосипед # общество # Максим Пучинский # Дмитрий Малышчиц # Вероника Макаревич # Фотофакт # Велосипед

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