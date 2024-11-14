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Существует ли ложь во благо? Минчане поделились мнениями

14 ноября 2024 10:39
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Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинаем с рассуждений. Давайте поинтересуемся у жителей столицы, существует ли ложь во благо и приемлема ли она в нашей жизни.

Существует ли ложь во благо? Минчане поделились мнениями-2

Иногда можно приврать, чтобы не было обидно другому человеку.

Существует ли ложь во благо? Минчане поделились мнениями-4

Если какая-то маленькая ложь, которая и правда будет во благо, чтобы близкий человек чувствовал себя увереннее в ситуации, то да.

Существует ли ложь во благо? Минчане поделились мнениями-6

Я считаю, что лучше горькая правда. Какая бы ни была сладкая ложь, все равно правда вскроется.

Подробности в видео.

# Опрос # Алина Трус

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