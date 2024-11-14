Существует ли ложь во благо? Минчане поделились мнениями

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинаем с рассуждений. Давайте поинтересуемся у жителей столицы, существует ли ложь во благо и приемлема ли она в нашей жизни.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинаем с рассуждений. Давайте поинтересуемся у жителей столицы, существует ли ложь во благо и приемлема ли она в нашей жизни.
Иногда можно приврать, чтобы не было обидно другому человеку.
Если какая-то маленькая ложь, которая и правда будет во благо, чтобы близкий человек чувствовал себя увереннее в ситуации, то да.
Я считаю, что лучше горькая правда. Какая бы ни была сладкая ложь, все равно правда вскроется.
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