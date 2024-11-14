Существует ли ложь во благо? Минчане поделились мнениями

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинаем с рассуждений. Давайте поинтересуемся у жителей столицы, существует ли ложь во благо и приемлема ли она в нашей жизни.

Иногда можно приврать, чтобы не было обидно другому человеку.

Если какая-то маленькая ложь, которая и правда будет во благо, чтобы близкий человек чувствовал себя увереннее в ситуации, то да.