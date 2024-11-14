Социсследование EcooM: абсолютное большинство белорусов принимает участие в выборах

Беларусь на пороге выборов. В стране горячая фаза электоральной кампании – инициативные группы собирают подписи в поддержку потенциальных кандидатов на высший государственный пост. Граждане активно включились в процесс, на данном этапе они могут выразить поддержку нескольким претендентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по данным социсследования, явка будет высокой. Аналитический центр EcooM провел опрос в преддверии главного общественно-политического события в стране.