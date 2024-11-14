Социсследование EcooM: абсолютное большинство белорусов принимает участие в выборах

Беларусь на пороге выборов. В стране горячая фаза электоральной кампании – инициативные группы собирают подписи в поддержку потенциальных кандидатов на высший государственный пост. Граждане активно включились в процесс, на данном этапе они могут выразить поддержку нескольким претендентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судя по данным социсследования, явка будет высокой. Аналитический центр EcooM провел опрос в преддверии главного общественно-политического события в стране.
Участие в выборах принимает абсолютное большинство белорусов. 65 % респондентов ответили, что всегда ходят голосовать. Еще 15,7 % опрошенных стараются ходить на выборы. Чуть больше 7 % признались, что все зависит от ситуации: иногда – да, иногда – нет. Почти 6 % затруднились ответить на вопрос и около 6 % опрошенных сообщили, что принципиально не ходят на выборы. Стоит отметить, что подавляющее большинство граждан все же небезразличны к будущему страны и считают участие в электоральных кампаниях своим долгом. И это видно по избирательным участкам: в последние десятилетия отмечается высокая явка на выборах. Социсследование проводилось с 1 по 21 октября, участие в нем приняли свыше 1,5 тысяч человек со всех регионов, разных возрастов и профессий.