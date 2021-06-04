Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении. Какие нововведения планируют?

Новости Беларуси. Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произойдет уже в июне.

4 июня в парламенте прошло заседание специальной комиссии по подготовке проекта данного закона. Он предусматривает введение в Беларуси единого дня голосования и продление полномочий депутатов местных Советов до 2023 года.