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Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении. Какие нововведения планируют?

04 июня 2021 14:20
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Новости Беларуси. Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произойдет уже в июне.

4 июня в парламенте прошло заседание специальной комиссии по подготовке проекта данного закона. Он предусматривает введение в Беларуси единого дня голосования и продление полномочий депутатов местных Советов до 2023 года.

Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении. Какие нововведения планируют?-1

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
После того, как в первом чтении будет рассмотрен проект данного закона, не позднее трех месяцев должно состояться следующее заседание, и тогда данный закон будет окончательно рассмотрен и принят.

В июне сессия заканчивается, 30-го последний день работы, поэтому мы должны его рассмотреть, почему мы так и оперативно работаем.

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Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении. Какие нововведения планируют?-4

Напомним, законопроект об изменении Конституции внесен в Палату представителей Президентом Беларуси.

# Конституция # общество # Валентин Семеняко # Фотофакт

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