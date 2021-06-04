Прямой эфир

Михаил Орда: за несколько недель «Белавиа» понесла серьёзные потери, которые исчисляются сотнями тысяч долларов

04 июня 2021 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза в отношении «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда: за несколько недель «Белавиа» понесла серьёзные потери, которые исчисляются сотнями тысяч долларов-1

О механизмах реализации данной инициативы шла речь на встрече председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды с коллективом авиакомпании.

Михаил Орда: за несколько недель «Белавиа» понесла серьёзные потери, которые исчисляются сотнями тысяч долларов-4

Работники обратились в ФПБ с просьбой о юридической и правовой поддержке в данной ситуации, в том числе в международных структурах.

Представитель «Белавиа»: они пытаются устранить достойного конкурента с рынка авиационных перевозок

Михаил Орда: за несколько недель «Белавиа» понесла серьёзные потери, которые исчисляются сотнями тысяч долларов-7

На сегодня Федерация профсоюзов инициировала два шага. Первый – подача иска в Международный суд ООН.

Михаил Орда: за несколько недель «Белавиа» понесла серьёзные потери, которые исчисляются сотнями тысяч долларов-10

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Только за несколько недель компания понесла достаточно серьезные потери, которые сегодня исчисляются сотнями тысяч долларов. Мы сегодня видим, что абсолютно открыто, на глазах всего мирового сообщества идет агрессия против страны и против людей. Если мы сегодня смотрим на международное право, то сегодня международное право, которое определяется Уставом ООН, четко прописывает и четко запрещает сегодня каким-либо странам вводить ограничительные меры или санкции. И это еще раз доказывает, что сегодня это требование Евросоюз игнорирует.

# Авиасообщение # общество # Михаил Орда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»
04 июня 2021 12:58

Беларусь зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»

«Главный координационный чат уличных протестов». Роман Протасевич назвал имена его участников
04 июня 2021 12:30

«Главный координационный чат уличных протестов». Роман Протасевич назвал имена его участников

Как работают беспилотники БелАЗ с использованием 5G? Президент оценил современную технику
04 июня 2021 11:48

Как работают беспилотники БелАЗ с использованием 5G? Президент оценил современную технику