Михаил Орда: за несколько недель «Белавиа» понесла серьёзные потери, которые исчисляются сотнями тысяч долларов

Новости Беларуси. ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза в отношении «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза в отношении «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О механизмах реализации данной инициативы шла речь на встрече председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды с коллективом авиакомпании.
Работники обратились в ФПБ с просьбой о юридической и правовой поддержке в данной ситуации, в том числе в международных структурах.
Представитель «Белавиа»: они пытаются устранить достойного конкурента с рынка авиационных перевозок
На сегодня Федерация профсоюзов инициировала два шага. Первый – подача иска в Международный суд ООН.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Только за несколько недель компания понесла достаточно серьезные потери, которые сегодня исчисляются сотнями тысяч долларов. Мы сегодня видим, что абсолютно открыто, на глазах всего мирового сообщества идет агрессия против страны и против людей. Если мы сегодня смотрим на международное право, то сегодня международное право, которое определяется Уставом ООН, четко прописывает и четко запрещает сегодня каким-либо странам вводить ограничительные меры или санкции. И это еще раз доказывает, что сегодня это требование Евросоюз игнорирует.