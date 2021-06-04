Михаил Орда: за несколько недель «Белавиа» понесла серьёзные потери, которые исчисляются сотнями тысяч долларов

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Только за несколько недель компания понесла достаточно серьезные потери, которые сегодня исчисляются сотнями тысяч долларов. Мы сегодня видим, что абсолютно открыто, на глазах всего мирового сообщества идет агрессия против страны и против людей. Если мы сегодня смотрим на международное право, то сегодня международное право, которое определяется Уставом ООН, четко прописывает и четко запрещает сегодня каким-либо странам вводить ограничительные меры или санкции. И это еще раз доказывает, что сегодня это требование Евросоюз игнорирует.