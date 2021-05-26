Светлана Любецкая: сегодня как никогда важно в Конституции закрепить то, что полезно всем

Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной. Об этом 26 мая шел детальный и очень важный разговор с участием нашего Президента в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Об этой встрече главу государства депутаты попросили буквально накануне. Накопилось слишком много вопросов, которые необходимо было обсудить с участием лидера. Главную мысль разговора подсказали время и события, которые со сверхзвуковой скоростью разворачиваются вокруг Беларуси. Страна сегодня втянута в полномасштабную даже не информационную – гибридную войну.

Главное – сосредоточиться на своих, внутренних делах. Одна из задач на ближайшее время – трансформация Конституции. Не революция, а эволюция. Работа ведется, и это еще один вопрос, который депутаты хотели обсудить с гарантом Основного закона.