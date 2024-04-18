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В переходе к станции метро «Октябрьская» установили «Картины Победы» из Национального художественного музея

18 апреля 2024 17:39
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Новости Беларуси. В Минском метро в переходе к станции «Октябрьская» установили «Картины Победы» из Национального художественного музея, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В переходе к станции метро «Октябрьская» установили «Картины Победы» из Национального художественного музея-1

Это часть выставочного проекта «80 – Арт-хроніка вызвалення». Его организаторы – музей и Министерство культуры. На световых панелях представлены репродукции известных картин из коллекции Нацмузея. Всего 15 работ. Их авторы – современники Великой Отечественной войны. Экспозиция будет работать до середины июля.

В переходе к станции метро «Октябрьская» установили «Картины Победы» из Национального художественного музея-4

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Хроника событий через осмысление, через изживание, переживание обретает цветоносную силу в произведениях белорусских художников. Важно отметить, что многие из авторов, из народных художников Беларуси, принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне, на фронтах. Например, Михаил Савицкий был узником фашистских концлагерей и непосредственно наблюдал страдания белорусского народа воочию.

В переходе к станции метро «Октябрьская» установили «Картины Победы» из Национального художественного музея-7

На панелях есть также QR-коды. По ссылке можно перенестись в стены Национального художественного музея и побывать на виртуальной экскурсии.

# Выставки в Минске # общество

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