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Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач

18 апреля 2024 17:27
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Энергетики в преддверии открытия рыболовного сезона выходят на рейды по рекам и озерам страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная задача – напомнить о правилах безопасности. Выбирая место для рыбной ловли, люди зачастую не обращают внимание на высоковольтные линии электропередач. И на крючок самонадеянности попадаются десятки любителей крупного улова.

Продолжит тему Дарья Седун.

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач-1

В любой сезон года, в выходной и будний день здесь, недалеко от деревни Новый Двор, среди живописных пейзажей можно встретить рыбаков. Линии электропередач, которые гирляндами висят над водоемом, их не смущают. Говорят, здесь самые рыбные места.

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач-4

Хорошо это место знают и энергетики: провода с напряжением в 110 киловольт идут близко к воде. Так что стабильно раз в несколько недель специалисты контролируют соблюдение правил безопасности. Такую необходимость диктует и статистика: за последние 10 лет в стране произошло порядка 30 несчастных случаев, когда вместо улова рыбак получил сильнейший удар электротоком.

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач-7

Алексей Радченко, инспектор энергогазинспекции филиала Госэнергонадзора по Минску и Минской области:
Поражение электрическим током может произойти на расстоянии от воздушной линии электропередач. Необязательно прикасаться даже удочкой, чтобы получить электротравму в процессе рыбалки.

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач-10

Так что в охранную зону входит и воздушное пространство рядом с ЛЭП. От крайних проводов линии с напряжением 110 кВ следует держаться на расстоянии минимум 20 метров.

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач-13

Павел Елизоветов, врач-комбустиолог хирург городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Поражение электрическим током довольно тяжелая травма. Это связано с тем, что внешне кажется, что поражений немного, но самая суть находится внутри. Электрический ток распространяется по нервным окончаниям и по мышцам. Бывает еще хуже, когда от прошедшего тока загорается одежда. Соответственно, помимо электрического разряда, человек еще может получить ожоги пламенем. Бывали случаи, когда вплоть до половины тела обожжено, помимо того, есть повреждения внутренних органов. Это сердце, это нервная ткань, это мышечная ткань.

Рейды на рыбаков – энергетики напоминают о правилах безопасности в пределах линий электропередач-16

Тем не менее практика показывает: ни гибель товарищей, ни запрещающие знаки для горе-рыбаков – не помеха.

Подробности в видеоматериале.

# Рыбалка в Беларуси # общество

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