«Закон об отсрочках». Что изменится и когда вступает в силу?

Новости Беларуси. На срочную военную службу по новым правилам. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства. В частности, в документе утвержден иной порядок предоставления отсрочек.

Изменения коснулись тех, что дают возможность продолжить образование. Отныне вводится принцип одноразовости подобной льготы. Принципиально важно и то, что все другие предоставляемые ранее отсрочки, например, по состоянию здоровья или семейному положению – сохранены. С какой целью реализуются законодательные новеллы и когда документ вступит в силу? Материал Евгения Поболовца.

«Закон об отсрочках» – так его прозвали в народе, напрашивался давно. Последние глобальные изменения в порядок призыва мужчин в армию вносились ещё на заре 2000-х. Годных к призыву молодых людей было в десятки раз больше, чем требовалось армии.

На отсрочки запрос от гражданского общества был всегда – тогда государство пошло навстречу и предоставило самый большой в мире перечень оснований для них – 76.

Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны Беларуси:

В начале 2000-х годов у нас не призывали в армию даже тех, кто имел снятую или погашенную судимость. Был огромнейший избыток призывных ресурсов. Именно тогда ввели такое огромное количество отсрочек, максимально учитывая интересы людей. Обстановка изменилась. Сегодня призывные ресурсы сократились в два раза, а обеспечить военную безопасность необходимо, как говорится, здесь и сейчас.

О военной безопасности говорят не красного словца ради. Ситуация в соседней Украине наглядно показывает – сегодня ни одно, даже нейтрально настроенное государство, не защищено от вооружённого конфликта.

Беларусь никогда не проявляла агрессивных действий в отношении других стран, но, как в той присказке, порох сухим держит. Слишком большой была цена победы в 45-м, слишком хрупким может быть мир сейчас.

Александр Павловский, доктор военный наук:

Идёт информационная война. Главная цель которой – разложить внутри государства население в своих интересах. Прокси-войны, которые сегодня проходят и в Украине, и Сирии – это преддверие того, что вооруженные силы будут применены не только против этих государств, но Беларусь тоже является важным элементом европейского сообщества. Государство должно думать, как сохранить суверенитет и сохранить то, чего мы достигли и чем мы гордимся.

С этих позиций и анализируется ситуация в стране. Падение рождаемости в начале 2000-х – недобор в армию сегодня. По факту, а не в теории. Ибо годных для службы в армии, это мужчины от 18 до 27 лет – 140 тысяч у нас. Армия нуждается лишь в 10 тысячах в год, но служить идут – чуть больше 4.

У остальных вполне законные основания для отсрочки. Новый порядок, по сути, затронет лишь малую часть призывников – лишь тех, кто решил получить вторую ступень образования: после высшего – магистратура и аспирантура, после среднего технического – высшее. Минобороны: «Введён принцип одноразового предоставления отсрочки» Это, пожалуй, главное изменение. Анализ министерств и ведомств показывал – магистратуру и аспирантуру многие понимали не как возможность продолжить образование, выйти на защиту диссертации, прокачать свои скиллы учёного, а как относительно простой и законный способ не служить.

Игорь Марзалюк: И магистратуру, и аспирантуру используют только для того, чтобы откосить При этом авторы закона развеивают и ещё один миф – талантливых учёных никто таким образом не прессует. Если человек действительно талантлив, у него всегда есть способ получить ещё одну отсрочку. Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко

И ещё раз о цифрах. Призвать в армию нужно осенью – 3 тысячи и весной ещё 2 тысячи мужчин. Остальные в 50-тысячном контингенте белорусской армии служат по контракту. Но надо понимать, что такая армия полноценно воевать всё равно не сможет. Её цель – поддержание боеготовности в мирное время и развёртывание вооружённых сил в случае войны.