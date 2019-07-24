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Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко

24 июля 2019 17:43
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко-1

Авторы закона развеивают миф – талантливых учёных никто таким образом не прессует. Если человек действительно талантлив, у него всегда есть способ получить ещё одну отсрочку.

Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Здесь все достаточно сбалансировано, и надо понимать, что данный закон затронул только лишь вопросы отсрочек, но существует служба в резерве. Если, допустим, молодой человек поступил в ту же магистратуру и его призвали в резерве служить в Вооруженные Силы  у нас в Кодексе об образовании есть статья, которая позволяет переводить на этот период на индивидуальный план работы. Это никаким образом не затрагивает образовательный процесс.

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# Армия Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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