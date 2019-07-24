Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко

Авторы закона развеивают миф – талантливых учёных никто таким образом не прессует. Если человек действительно талантлив, у него всегда есть способ получить ещё одну отсрочку.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Здесь все достаточно сбалансировано, и надо понимать, что данный закон затронул только лишь вопросы отсрочек, но существует служба в резерве. Если, допустим, молодой человек поступил в ту же магистратуру и его призвали в резерве служить в Вооруженные Силы – у нас в Кодексе об образовании есть статья, которая позволяет переводить на этот период на индивидуальный план работы. Это никаким образом не затрагивает образовательный процесс.

Минобороны: «Введён принцип одноразового предоставления отсрочки»

«Закон об отсрочках». Что изменится и когда вступает в силу?