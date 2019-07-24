Лось переплывал водоём в Шабанах. Видео

Новости Беларуси. Необычный пловец. Утром 24 июля жители Шабанов заметили лося, который переплывал технический водоём на улице Инженерной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычный пловец. Утром 24 июля жители Шабанов заметили лося, который переплывал технический водоём на улице Инженерной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Видео не осталось незамеченным в просторах интернета. Территория озера полностью ограждена и непонятно, как лесной обитатель оказался в воде. Обеспокоенные жители вызвали сотрудников МЧС