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Минобороны: «Введён принцип одноразового предоставления отсрочки»

24 июля 2019 17:33
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны: «Введён принцип одноразового предоставления отсрочки»-1

Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны Беларуси:
Все отсрочки сохранены по семейному положению и многие другие отсрочки. Изменения коснулись лишь отсрочки для продолжения образования. Введен принцип одноразового предоставления отсрочки для продолжения образования.

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Минобороны: «Введён принцип одноразового предоставления отсрочки»-4

# Армия Беларуси # общество # Владимир Макаров # Фотофакт

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