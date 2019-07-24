Минобороны: «Введён принцип одноразового предоставления отсрочки»

Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны Беларуси:

Все отсрочки сохранены по семейному положению и многие другие отсрочки. Изменения коснулись лишь отсрочки для продолжения образования. Введен принцип одноразового предоставления отсрочки для продолжения образования.

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