Игорь Марзалюк: И магистратуру, и аспирантуру используют только для того, чтобы откосить

Анализ министерств и ведомств показывал – магистратуру и аспирантуру многие понимали не как возможность продолжить образование, выйти на защиту диссертации, прокачать свои скиллы учёного, а как относительно простой и законный способ не служить.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, профессор:

Я хотел бы, чтобы все, кто кричат о подрыве научной составляющей, взяли статистику и посчитали, сколько человек защитили диссертации? Очень часто и магистратуру, и аспирантуру используют только для одного. Не для того, чтобы совершить научный прорыв, а чтобы откосить.

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