«Закладываются основы для управления боевыми группами». ЧВК «Редан» – проделки западных спецслужб?
На днях в Гомеле произошел громкий инцидент. В этом областном центре милиция задержала 200 подростков. Такой же случай произошел и в Бресте, где в ОВД доставили больше 50 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это сторонники так называемого ЧВК «Редан», новой субкультуры, которая активно завлекает в свои сети молодежь из России и Украины. Докатились опасные явления и до Беларуси. ЧВК «Редан» ничего общего не имеет с частной военной компанией, как могло показаться. Ее участники вдохновляются японскими комиксами, носят черные волосы и клетчатые штаны, а на их одежде изображен паук с цифрой 4. Но опасность кроется отнюдь не во внешней атрибутике, а в идеях, которые несет это движение.
Характеристика как под копирку у большинства задержанных, при чем не только в Беларуси. Первая массовая драка ЧВК «Редан» произошла в Москве 22 февраля, а следом – Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. И всегда в самом крупном ТЦ города. Российские силовики след заграничных кураторов видят отчетливо: каждое звено, а точнее нить «редановской паутины» указывает на новый этап информационной войны.
Александр Беляев, политолог, ветеран силовых структур (Россия):
Молодежные подразделения «Правого сектора» тоже начинались именно с игровой формы, с околофутбольных движений. Что касается «Редана», здесь механика примерно схожая. То есть уже под новым поводом, под новой, скажем, оберткой начинают собирать подростков из нового поколения. Современным подросткам идеология «Правого сектора» не особо близка. Информационный шаг уже выверен, нужно найти что-то иное. Происходит ползущий захват внимания подростков, вовлечение их в простейшую организованную деятельность. И закладываются основы для управления боевыми группами.
Белорусский психолог Анжелика Сафонова бьет тревогу. Неокрепшие умы подростков – легкая добыча для любого рода провокаторов. А судя по всплывающим в соцсетях трекам далеко не миролюбивого жанра, бой уже начался, и время ответного хода.
Анжелика Сафонова, психолог:
Хочешь победить врага – воспитай его детей. Здесь именно с наших детей эта раскачка начинается. А в таком возрасте детьми очень легко манипулировать. У ребенка отсутствует критическое мышление. И ему все равно, знаете, у него еще нет того становления личности, чтобы он отличил, ярко видел: это плохое, а это доброе.
На неделе схожие задержания прошли в Минске и Бресте, под контролем и другие крупные города страны. Тем более взамен заблокированных Telegram-каналов ЧВК «Редан» уже появились новые, где все только набирает обороты. МВД призывает родителей не оставаться в стороне. Горький опыт 2020-го научил наносить превентивные удары, но без поддержки внутри семьи паутину не распутаешь.
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