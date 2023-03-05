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«Для детей это круто». Как появился ЧВК «Редан» и почему это нравится подросткам?

05 марта 2023 19:11
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На днях в Гомеле произошел громкий инцидент. В этом областном центре милиция задержала 200 подростков. Такой же случай произошел и в Бресте, где в ОВД доставили больше 50 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это сторонники так называемого ЧВК «Редан», новой субкультуры, которая активно завлекает в свои сети молодежь из России и Украины. Докатились опасные явления и до Беларуси. ЧВК «Редан» ничего общего не имеет с частной военной компанией, как могло показаться. Ее участники вдохновляются японскими комиксами, носят черные волосы и клетчатые штаны, а на их одежде изображен паук с цифрой 4. Но опасность кроется отнюдь не во внешней атрибутике, а в идеях, которые несет это движение.

Какие угрозы исходят от ЧВК «Редан» и кто за этим стоит, разбирался Константин Герцев.

«Для детей это круто». Как появился ЧВК «Редан» и почему это нравится подросткам?-1

Конец зимы гомельским правоохранителям запомнится, пожалуй, самым крупным в Новейшей истории задержанием несовершеннолетних. Во вторник, 28 февраля, в местное управление внутренних дел доставили порядка 200 сторонников ЧВК «Редан» – молодежной субкультуры, досель неизвестной белорусскому зрителю.

«Для детей это круто». Как появился ЧВК «Редан» и почему это нравится подросткам?-4

Ольга Стрекалова, научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета:
Это подростковая субкультура, основанная на художественном произведении. Это такие же эмо, готы, толкиенисты, поклонники Гарри Поттера (они же поттерианцы) – вот из этой категории.

«Для детей это круто». Как появился ЧВК «Редан» и почему это нравится подросткам?-7

Субкультура объединяет поклонников японских комиксов Hunter x Hunter, в дословном переводе «Охотник на охотника». Часть сюжета повествует о банде «Геней Редан», известной также как пауки – отличительный знак так называемой ЧВК.

«Для детей это круто». Как появился ЧВК «Редан» и почему это нравится подросткам?-10

В реальной жизни новоиспеченные неформалы в черной одежде и клетчатых штанах противостоят оффникам – хулиганам, маскирующимся под футбольных фанатов – такие себе современные потомки гопников.

«Для детей это круто». Как появился ЧВК «Редан» и почему это нравится подросткам?-13

Анжелика Сафонова, психолог:
Материал, где бандитская группировка, состоящая из грабителей и убийц со сверхспособностями. Заметьте, для детей это круто. Идет очень сильная подмена понятий. То есть антигерой становится положительным героем, несмотря на свою деструктивную деятельность в сериале. Детям нравится. Они стирают грань между реальностью и вымыслом. Все, что они смотрят, они перенимают на себя. Им хочется соответствовать этому образу. Как раз таки это ложное представление, каким ты должен быть.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Константин Герцев # Анжелика Сафонова # Фотофакт

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