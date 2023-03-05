Чуприс: отчёт генпрокурора вызвал большой интерес в обществе, такого никогда не было

Новости Беларуси. На неделе в силу вступил обновленный Избирательный кодекс. Среди ключевых новаций – изменение возраста и ценза оседлости для кандидатов в Президенты, кроме того, к ним будут предъявляться дополнительные требования. Появились в Кодексе и принципиально новые разделы, которые уточняют роль Всебелорусского народного собрания, а также единого дня голосования в избирательном процессе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Систему комиссий оптимизировали, изменили график работы участков в период досрочного голосования. А голосование за рубежом отменили. Ближайшие выборы в Беларуси запланированы на 2024 год. Они будут организованы уже по-новому. Впервые в стране пройдет единый день голосования. Принятые нововведения позволят сократить избирательный цикл и расходы.

Изменения в Избирательном кодексе – это часть масштабной работы по модернизации всей политической системы страны, официальный отсчет которой начался ровно год назад. 27 февраля 2022-го в Беларуси прошел референдум по внесению изменений в Конституцию. Белорусы поддержали идею обновления Основного закона страны. В итоге политическая модернизация приведет к изменению около сотни законов в самых разных сферах – от культуры и образования до обороны и экономики.

Одна из целей конституционных преобразований – повышение эффективности и устойчивости системы государственной власти. Усовершенствован и институт народовластия, его высшим представительным органом определено Всебелорусское народное собрание. Закон о ВНС наши парламентарии и вовсе написали с чистого листа. Это уникальный орган, аналога которому в мире нет. Есть еще ряд новаций, закрепленных в обновленной Конституции, которые определяют константы белорусского общества.