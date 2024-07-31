Заинтересоваться деструктивными субкультурами – в чём опасность социальных сетей для подростков?

Сейчас сложно представить себе ребенка, у которого нет соцсетей, ведь это не только общение, но еще и ценный помощник в учебе. Здесь контакты, одноклассники и школьные чаты. О том, как сделать общение в социальных сетях максимально полезным и безопасным для вашего ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Абдурахманов, многодетный отец:

У нас ситуация очень простая, поскольку мы юристы. Мы все-таки ориентируемся на те подходы, которые устанавливает государство. В частности, гражданская дееспособность наступает в основном с возраста 16 лет. При допросе несовершеннолетнего до 14 лет обязан присутствовать педагог или психолог в обязательном порядке, а с 14-16 по усмотрению следователя. Это указ на то, что все-таки ребенок не в состоянии осознавать те опасности, которые могут нести в себе социальные сети. Опасности противоправного поведения как в отношении этих детей, так и противоправного поведения подростков. То есть он может заинтересоваться субкультурой АУЕ, ЧВК «Редан», другими деструктивными субкультурами и совершить противоправные деяния. В ряде случаев за которые понесут ответственность те же родители. Поэтому у нас у детей стоят пароли в телефонах, но эти пароли известны родителям. По требованию родителей они предоставляют телефоны для просмотра контента, мы присутствуем.