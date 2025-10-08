«Белавиа» открыла прямые рейсы на китайский остров Хайнань

11 часов в пути и два обеда за время полета. Минувшей ночью национальный авиаперевозчик открыл прямые рейсы «Минск – Санья». Запуск маршрута на китайский остров Хайнань стал возможен благодаря приобретению дальнемагистральных самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расстояние между городами по воздуху – 8 тысяч километров. Время полета в Санью составит 10 часов 20 минут, обратно на час дольше. На начальном этапе из Минска будет один рейс по средам, а с 1 ноября частота выполнения увеличится, добавится рейс по субботам. К слову, направление сразу привлекло внимание белорусов, и сейчас оно одно из самых популярных.

Я оформляла через турагентство, они мне просто подсказали, что там прекрасный отдых. Поэтому я решила. Тем более, когда я узнала, что беспересадочный, прямой рейс. Это подкупает, конечно.

Там тепло, хорошо, прекрасное море, там доброжелательные люди. Там интересно, можно много чего увидеть.