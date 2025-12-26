12 млрд долларов выручки в год – белорусский АПК нацелен на новые экспортные достижения

Курс на рост уровня жизни задан. Но любая стратегия работает только тогда, когда за ней стоят реальные отрасли, конкретные предприятия и люди на местах. И одна из ключевых точек роста здесь – агропромышленный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АПК – это не только продовольственная безопасность, но и экспорт, рабочие места, развитие территорий и вклад в общее благосостояние страны. Сегодня агропромышленный комплекс формирует значимую часть ВВП страны и остается одной из опор национальной экономики. Экспортная составляющая подтверждает устойчивость отрасли.

В 2024 году экспорт сельхозпродукции вырос более чем на 14 %, а в 2025 году он составил более 9 млрд долларов, что отражает высокий спрос на белорусскую продукцию за рубежом. В перспективе задача еще более амбициозная – к 2030 году увеличить поставки за рубеж до 12 млрд долларов США и повысить отдачу АПК в 1,6 раза. И это не просто цели на бумаге. Уже сегодня отрасль демонстрирует уверенную динамику: устойчивый рост производства, высокий уровень самообеспеченности по молоку, мясу и овощам – все это напрямую работает на повышение уровня жизни и продовольственную безопасность страны.

Так, в 2025 году АПК продолжает показывать стабильный рост по ключевым направлениям: молочное производство увеличивается, собираются высокие урожаи зерновых и картофеля. Нынешний год уже стал показательным – на каждого жителя страны произведено более одной тонны зерна и столько же молока.