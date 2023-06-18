Девушка использовала 99% белорусского в ремонте столичной трешки – что из этого вышло?

Новости Беларуси. В эру санкционного давления старинный постулат – рассчитывать только на себя – особенно отзывается. Это касается и ремонтных работ. Некоторые белорусы планируют с пользой провести отпуск и заняться обновлением жилья. Причем в стиле патриотизма, оставляя на полках импортные стройматериалы и голосуя за отечественные бренды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во сколько обойдется антисанкционный ремонт, по всем ли позициям есть замена и что говорят эксперты о качестве? Расскажет Юлия Мычка.

Семья Макеевых на пороге важного события. Счастливые обладатели новеньких квадратных метров заняты приятными хлопотами. Сборка мебели и последний рулон обоев – так выглядит финишная прямая. Впереди – новоселье. Квартира уже с отделочными работами. Ремонт от застройщика обошелся многодетной семье в 8 тысяч рублей.

Игорь Макеев, житель Могилева:

Все белорусское. Здесь двери белорусские, ламинат белорусский, обои тоже белорусские. Ремонтом остались довольны. Единственное, где разошлись взгляды застройщика и заказчика, это обои.

Игорь Макеев:

Этот вариант обоев предлагал изначально застройщик. Вопрос эстетический, кому что нравится. Пошли в магазин и выбрали вариант немножко другой. Тоже вариант обоев белорусский, но цветовая палитра будет немножко другая, более нейтральная, более универсальная.

В белорусских обоях Макеевых подкупило соотношение цены и качества. Говорят, изначально настроены были пессимистично. Не ожидали, что отечественный производитель так далеко шагнул в оттенках и дизайне. Варианты из самой бюджетной линейки – всего 7 рублей за трубку – достойно украсили стены во всех комнатах.

Игорь Макеев:

Нам обои во всей квартире обошлись в 150 рублей, мы считаем, что это сделка века.

Стереотип, что для качественного ремонта лучше брать все импортное, развеяли санкции. В поисках альтернативы белорусы стали охотнее знакомиться с родными производителями. На патриотический эксперимент решилась минский блогер Настасья. В ремонте столичной трешки она использовала 99 % белорусского.

Нужно отдать должное вкусу хозяйки. С ее творческим подходом наши вполне доступные отделочные материалы, что пылились в тени импортных брендов, заиграли новыми красками.

Сегодня, когда одни заморские марки ушли с рынка, а другие стали стоить неприлично дорого, самое время дать слово отечественным. В первую очередь тем, кто следит за модными тенденциями.

Тренды в дизайне задает молодежь. Роман Бойко вместе с командой из шести человек разрабатывает рисунки и рельеф обоев, которые в будущем украсят интерьеры тысяч людей. Раньше на создание новинки уходило больше месяца, сейчас проработка новых проектов стала более глубокой и может длиться полгода. А все для того, чтобы наши обои не уступали на рынке конкурентам из Италии и Бельгии.

Роман Бойко, начальник дизайн-центра гомельского предприятия по производству обоев:

Смотрим тренды текстиля, тканей, более дорогих материалов, все это мы пытаемся имитировать, делать, добавлять в наши коллекции. Посещаем регулярно выставки. Насмотренность, опыт работы, и формируем свое мнение, плюс маркетинговые исследования, анализ рынка, какие востребованы сейчас колористики. Сейчас в моде монохромность и минимализм, светлые натуральные оттенки. Чтобы стены и бумага крепко подружились – бесстыковочные обои. Каждый месяц на общем совете специалисты отбирают лучшие идеи и художникам выдают техзадания. Под их «электронным пером» и появляются макеты, которые в последующем станут обоями.

Роман Бойко:

Это станок пробопечати, перед установкой на производство новых коллекций мы отрабатываем здесь колористические решения. Смотрим, технически как ложатся краски друг на друга, проверяем плотности. Если образец получился достойным, рисунок идет в массовое производство. За год дизайнеры предприятия создают до 150 коллекций. Это единственная фабрика в стране, где выпускают виниловые обои с глубоким тиснением. Они могут имитировать штукатурку или каменную кладку, любой рельеф ощущается тактильно.

Роман Бойко:

Вот наша готовая продукция. Одна из последних новинок. Хит продаж. Качество ничем не уступает европейским аналогам, а цена в несколько раз дешевле.

Пожалуй, никто так не ценит красоту отделочных материалов, как дизайнеры. Для них обои, плитка, краска и напольное покрытие – это не список, а палитра художника. Из скользких, мягких, нежных и шершавых поверхностей им нужно создать эмоцию и заселить ее в квадратные метры. Дизайнер Екатерина Кузнецова в своих проектах нередко прибегает к отечественным брендам. В ее последнем – половина материалов сошли с белорусских контейнеров.

Екатерина Козлова, дизайнер:

Это керамическая плитка, это МДФ, который вы можете видеть на стенах. Это обычный МДФ, заказывался на распиле, чтобы его просто потом в помещении строители окрашивали. И двери тоже очень подошли, мы подобрали заводские, в заводской покраске, очень качественные. И всеми этими объектами можно очень хорошо закомплектоваться, если знать перечень всего, что есть на нашем рынке. Наш конек – деревообработка. Мебель и двери лучшие в мире. Среди заказов Екатерины был необычный. Дизайн спальни нужно было создать уже под купленную хозяйкой белорусскую мебель. Сложнее работать с керамическим покрытием. Дизайнеры рекомендуют производителям сделать рывок в премиальный класс. Оттенки и качество у нас достойные, но в вот с форматом проблемы.

Екатерина Козлова:

Мир нам диктует какие-то константы. В плитке это широкоформатные керамогранитные плиты. Естественно, нужно, чтобы было какое-то обновление мощностей, чтобы зайти в средний, премиальный сегмент, а это очень важно, потому что не всем хочется покупать все самое недорогое. Большинству хочется иметь премиальные вещи. И эти премиальные вещи должны соответствовать современным тенденциям.