Либо ДТП, либо испорченная обувь пешеходов и деформация асфальта. Почему зимой улицы посыпают солью?

Новости Беларуси. Состояние дорог зимой. Главный их враг в это время года – перепады температур, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. От них асфальт трескается. И ремонт летом – это зачастую итог капризов погоды.

Не меньше покрытие страдает и от соли. И здесь коммунальщики вынуждены выбирать между двух зол: либо ДТП, либо испорченная обувь пешеходов и деформация асфальта.





Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор»:

Вред, конечно, она наносит, но пока нет у нас никаких других материалов. И мировой опыт основывается везде на соли. Но в этом году большое внимание будет уделяться россыпи, чтобы не было перерасхода соли. На магистральных улицах преимущественно используется соль, на улицах с малой интенсивностью движения, улицах частного сектора больше используют смеси ХФА.