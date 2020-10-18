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Либо ДТП, либо испорченная обувь пешеходов и деформация асфальта. Почему зимой улицы посыпают солью?

18 октября 2020 17:17
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Новости Беларуси. Состояние дорог зимой. Главный их враг в это время года – перепады температур, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. От них асфальт трескается. И ремонт летом – это зачастую итог капризов погоды.

Либо ДТП, либо испорченная обувь пешеходов и деформация асфальта. Почему зимой улицы посыпают солью?-1

Не меньше покрытие страдает и от соли. И здесь коммунальщики вынуждены выбирать между двух зол: либо ДТП, либо испорченная обувь пешеходов и деформация асфальта.

Либо ДТП, либо испорченная обувь пешеходов и деформация асфальта. Почему зимой улицы посыпают солью?-4



Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор»:
Вред, конечно, она наносит, но пока нет у нас никаких других материалов. И мировой опыт основывается везде на соли. Но в этом году большое внимание будет уделяться россыпи, чтобы не было перерасхода соли. На магистральных улицах преимущественно используется соль, на улицах с малой интенсивностью движения, улицах частного сектора больше используют смеси ХФА.

Это единственное предприятие по переработке таких отходов в Беларуси. Посмотрите, как используют опавшую листву (подробнее здесь).

# Социальная инфраструктура # общество # Владимир Латушкин # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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