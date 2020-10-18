Расходы наравне с национальной обороной, культурой и спортом. Сколько денег в Беларуси ежегодно уходит на ремонт дорог?

Новости Беларуси. На дороги в Беларуси тратят больше миллиарда рублей каждый год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Расходы наравне с АПК, национальной обороной, культурой и спортом.

С 2015 года в стране действует дорожный фонд. Большая часть его доходов – госпошлина за участие в движении. По-народному транспортный налог. Это 500 миллионов рублей в год.





Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

С учетом тех мероприятий, которые реализуются, с учетом программы «Дороги Беларуси» этих средств в настоящее время недостаточно. И дорожный фонд функционирует в режиме управляемого дефицита. Помимо этих источников, которые мы собираем, мы вынуждены еще ежегодно направлять на расходы, на дорожные хозяйства прямые субсидии из республиканского бюджета. И объем этих средств ежегодно складывается порядка 700-750 миллионов рублей. Это больше, чем мы собираем доходных источников.





Много дорог в Беларуси реконструированы и построены за счет кредитных ресурсов. К примеру, Банка развития. Он проспонсировал реконструкцию дороги Р-23 Минск – Микашевичи, строительство МКАД-2. Вообще, за 10 лет страна привлекла больше миллиарда долларов «дорожных» инвестиций. Они в том числе идут и на закупку современной техники, освоение новых технологий.





Александр Головнёв, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Сейчас все технологии больше основаны на применении более качественных материалов и более качественных добавок химических.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

То есть это не те дороги, которые были? К исходному состоянию вы не приводите, вы улучшаете?