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Расходы наравне с национальной обороной, культурой и спортом. Сколько денег в Беларуси ежегодно уходит на ремонт дорог?

18 октября 2020 17:17
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Новости Беларуси. На дороги в Беларуси тратят больше миллиарда рублей каждый год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Расходы наравне с АПК, национальной обороной, культурой и спортом.

Расходы наравне с национальной обороной, культурой и спортом. Сколько денег в Беларуси ежегодно уходит на ремонт дорог?-1

С 2015 года в стране действует дорожный фонд. Большая часть его доходов – госпошлина за участие в движении. По-народному транспортный налог. Это 500 миллионов рублей в год.

Расходы наравне с национальной обороной, культурой и спортом. Сколько денег в Беларуси ежегодно уходит на ремонт дорог?-4



Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
С учетом тех мероприятий, которые реализуются, с учетом программы «Дороги Беларуси» этих средств в настоящее время недостаточно. И дорожный фонд функционирует в режиме управляемого дефицита. Помимо этих источников, которые мы собираем, мы вынуждены еще ежегодно направлять на расходы, на дорожные хозяйства прямые субсидии из республиканского бюджета. И объем этих средств ежегодно складывается порядка 700-750 миллионов рублей. Это больше, чем мы собираем доходных источников.

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Расходы наравне с национальной обороной, культурой и спортом. Сколько денег в Беларуси ежегодно уходит на ремонт дорог?-7



Много дорог в Беларуси реконструированы и построены за счет кредитных ресурсов. К примеру, Банка развития. Он проспонсировал реконструкцию дороги Р-23 Минск – Микашевичи, строительство МКАД-2. Вообще, за 10 лет страна привлекла больше миллиарда долларов «дорожных» инвестиций. Они в том числе идут и на закупку современной техники, освоение новых технологий.

Расходы наравне с национальной обороной, культурой и спортом. Сколько денег в Беларуси ежегодно уходит на ремонт дорог?-9



Александр Головнёв, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Сейчас все технологии больше основаны на применении более качественных материалов и более качественных добавок химических.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
То есть это не те дороги, которые были? К исходному состоянию вы не приводите, вы улучшаете?

Расходы наравне с национальной обороной, культурой и спортом. Сколько денег в Беларуси ежегодно уходит на ремонт дорог?-12

Александр Головнёв:
Конечно. Это задача главная. Например, порядка полутора тысяч километров республиканских дорог имеют грузоподъемность 6 тонн на ось. Вы прекрасно понимаете: современные грузовики намного тяжелее. И поэтому в период ремонта мы повышаем грузоподъемность.

«В результате мы получим привлекательнейшую дорогу». В 2021 году начнётся модернизация трассы М1 (читайте здесь).

# Социальная инфраструктура # общество # Дмитрий Кийко # Александр Головнев # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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