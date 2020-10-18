«В результате мы получим привлекательнейшую дорогу». В 2021 году начнётся модернизация трассы М1

Новости Беларуси. В 2021 году начнется модернизация М1, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Олимпийка» – и так самая быстрая трасса в Беларуси. Но ее превратят в хайвей мирового уровня. Сейчас идет поиск финансирования. В планах – за 5 лет завершить все работы.





Александр Головнёв, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Что такое будет? Во-первых, самое простое – отсутствие пешеходных переходов в одном уровне. Развязки все только в разных уровнях. Барьерное ограждение на всем протяжении. Отсутствие тихоходного транспорта. Никакой сельхозтехники там быть не может.

Будет еще большая задача – организовать местное движение, будут построены местные проезды. То есть это глобальный, масштабный проект, который требует очень больших капитальных затрат. Но в результате, конечно, мы получим привлекательнейшую дорогу, которая будет в первую очередь соответствовать всем мировым стандартам по безопасности движения.





Беларусь – страна транзитная. Протяженность транспортных артерий – почти 100 тысяч километров. И это 53 место в мире. Их ремонт и содержание – непрерывный процесс. Их качество – лицо государства, маркер экономики. И хочется верить, что дорога, по которой мы двигаемся в этом направлении, будет хорошей.