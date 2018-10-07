Задача в 100 млрд долларов ВВП, повышение зарплат и занятости населения. Вопросы осенней сессии обсуждаем с Владимиром Андрейченко

Новости Беларуси. На неделе открылась осенняя сессия белорусского парламента. Времени на раскачку нет, поэтому уже на первом заседании рассмотрено 11 законопроектов, четыре из которых во втором чтении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если говорить в целом об осеннем парламентском сезоне, то в репертуаре вся гамма: один законопроект серьезнее другого. Здесь и обновленные Жилищный, Трудовой и Налоговый кодексы, и бюджет на 2019 год, и документы, направленные на улучшение инвестиционного климата, декриминализацию экономических рисков. Но за это депутаты будут голосовать позже.

Что касается уходящих семи дней, то в пятницу Палата представителей дала согласие на назначение премьер-министром Сергея Румаса. В планах – заслушать программу действий правительства. Документ будет внесен в парламент не позднее 18 октября. Чтобы был понятен людям – Владимир Андрейченко об изменении Налогового кодекса Чего ждут парламентарии от этого документа? Как депутаты поспособствуют достижению в 2020 году ВВП в 100 миллиардов долларов? Какие парламентские слушания пройдут во время осенней сессии? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью «Недели» с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко. Юлия Огнева, СТВ:

Владимир Павлович, открылась сессия. Начну с главного, экономическая составляющая, пожалуй, это важнейшее. В 2020 году стоит задача достичь 100 миллиардов долларов ВВП. Скажите, какие законопроекты направлены на достижение этой задачи, поставленной главой государства?

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я не хочу сегодня выделять какие-то, но практически большинство законопроектов – а их сегодня 44 находится в Палате представителей – они так или иначе затрагивают эти сферы деятельности. Это развитие малого, среднего бизнеса, вопросы привлечения инвестиций. И это не просто я сегодня голословно говорю. Вы заметили по повестке дня, что мы уже даже ратифицировали ряд соглашений, которые направлены на привлечение инвестиций в Республику Беларусь, притом инвестиций довольно дешевых и выгодных для страны. Это будет увеличивать и объем валового внутреннего продукта – та задача, которая поставлена Президентом в 100 миллиардов долларов – и вопросы занятости населения, вопросы наполнения бюджета, и, естественно, повышение уровня заработной платы.