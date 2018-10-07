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«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области

07 октября 2018 12:07
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника – Дня учителя – полсотни педагогов Минской области пригласили на экскурсию во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области -1

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области -3

Гостям показали залы и кабинеты, где проходят международные встречи, совещания, церемонии награждения самых достойных белорусов. Особый интерес вызвали зимний сад, детские фотографии Президента, а также подарки, которые вручили главе государства в разные годы его правления.

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области -6

Изумительно! Заходишь в каждый зал – и даже у учителя русского языка не хватает слов сказать. Очень красиво!

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области -9

Детские фотографии впечатлили. Я считаю, что нашему Президенту там лет пять. На трехколесном велосипеде – мне это знакомо, я это помню.

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области -12

Колорит белорусский присутствует, то есть и герб, и белорусский орнамент – всё это есть, в каждом зале отражено. Поэтому гости, которые приезжают в данное здание, всё это прекрасно видят, знакомятся с белорусской культурой.

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области -15

Это очень здорово! Это показывает уровень нашей страны.

Отметим, двери Дворца Независимости открыты для экскурсий. Здесь уже побывали дипломаты, студенты, многодетные мамы, спортсмены и представители науки.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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