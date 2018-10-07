«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника – Дня учителя – полсотни педагогов Минской области пригласили на экскурсию во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям показали залы и кабинеты, где проходят международные встречи, совещания, церемонии награждения самых достойных белорусов. Особый интерес вызвали зимний сад, детские фотографии Президента, а также подарки, которые вручили главе государства в разные годы его правления.

Изумительно! Заходишь в каждый зал – и даже у учителя русского языка не хватает слов сказать. Очень красиво!

Детские фотографии впечатлили. Я считаю, что нашему Президенту там лет пять. На трехколесном велосипеде – мне это знакомо, я это помню.

Колорит белорусский присутствует, то есть и герб, и белорусский орнамент – всё это есть, в каждом зале отражено. Поэтому гости, которые приезжают в данное здание, всё это прекрасно видят, знакомятся с белорусской культурой.