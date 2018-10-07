Владимир Андрейченко: «Мы планируем провести слушание по кодексу об образовании»

Юлия Огнева, СТВ: В своем вступительном слове вы сказали, что планируются парламентские слушания по инвестиционной деятельности. Скажите, что это будет за мероприятие, на что оно будет направлено? Может, еще планируются парламентские слушания на этой сессии?

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Пока мы планируем по инвестиционной деятельности, потому что это одно из важнейших направлений. У нас уже есть определенные наработки на этот счет, и привлечение инвестиций в страну – ключевой вопрос для любого государства, это будущее любой страны. Поэтому и такое внимание уделяется.

Что касается других вопросов, мы планируем провести слушание по кодексу об образовании. Он, правда, еще в палату не поступил, идет его доработка, потому что надо серьезно подойти к тем вопросам, которые внесены нашим населением. Потому что проходило общественное обсуждение и Министерство, и Совет Министров не торопятся с вынесением этого документа. Я думаю, что они делают правильно.