Чтобы был понятен людям – Владимир Андрейченко об изменении Налогового кодекса

Новости Беларуси. Проработка бюджета на 2019 год и как достичь в 2020 году ВВП в 100 миллиардов долларов? Какие парламентские слушания пройдут во время осенней сессии? В гостях у программы «Неделя» председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Юлия Огнева, СТВ:

Два важнейших документа – это бюджет на 2019 год и изменения в Налоговый кодекс. Депутаты активно работают над этими двумя документами.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вы знаете, второстепенных вопросов нет. Все вопросы важны. Что касается бюджета на 2019 год – все-таки у нас он консолидированный, практически где-то около 37 миллиардов – это большая цифра, будем прямо говорить. Естественно, мы уделяем внимание и Налоговому кодексу, прежде всего, упрощению его, чтобы он был понятен людям – так задачу ставил Президент. Я не могу сказать, что мы добились 100% решения этой задачи, но значительный шаг вперед сделан. Возможно, придется еще дорабатывать кое-что. Юлия Огнева:

Что касается бюджета, это, прежде всего, социальная направленность?