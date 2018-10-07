Чтобы был понятен людям – Владимир Андрейченко об изменении Налогового кодекса

Новости Беларуси. Проработка бюджета на 2019 год и как достичь в 2020 году ВВП в 100 миллиардов долларов? Какие парламентские слушания пройдут во время осенней сессии? В гостях у программы «Неделя» председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.
Юлия Огнева, СТВ:
Два важнейших документа – это бюджет на 2019 год и изменения в Налоговый кодекс. Депутаты активно работают над этими двумя документами.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вы знаете, второстепенных вопросов нет. Все вопросы важны. Что касается бюджета на 2019 год – все-таки у нас он консолидированный, практически где-то около 37 миллиардов – это большая цифра, будем прямо говорить. Естественно, мы уделяем внимание и Налоговому кодексу, прежде всего, упрощению его, чтобы он был понятен людям – так задачу ставил Президент. Я не могу сказать, что мы добились 100% решения этой задачи, но значительный шаг вперед сделан. Возможно, придется еще дорабатывать кое-что.
Юлия Огнева:
Что касается бюджета, это, прежде всего, социальная направленность?
Владимир Андрейченко:
Безусловно. Вы знаете, что мы порядка 10% от бюджетных средств, которые мы тратили на поддержку промышленных предприятий, как раз это количество направляем на увеличение объема ассигнований на социальную сферу.
Юлия Огнева:
В этом году социальная направленность еще будет...
Владимир Андрейченко:
Еще вырастет. По сравнению с прошлыми годами.
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