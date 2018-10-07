Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

Новости Беларуси. Как проехать 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде? Двое петербуржцев отправились в кругосветное путешествие на необычных двухколесных байках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр и Константин планируют прокатиться по шести континентам и увидеть 100 стран. Их маршрут проходит и через белорусскую землю. Почувствовать себя человеком мира. Мир, воспринимая взором не сложным, а до боли простым. Так решили два друга – Константин Колотов и Александр Смагин. Отправились покорять на велосипедах из бамбука 100-тысяч километров и шесть континентов. Бок обок по всей планете колесить – может быть, и суть самого главного подвига в жизни.

Максим Слиж, СТВ:

Велосипед из бамбука.

Константин Колотов, путешественник (Россия):

Из бамбука состоит рама, составные части из бамбука. Спаен он кевларом – материалом, из которого делают бронежилеты. Если 30 слоев кевлара наложить друг на друга, то пуля не прострелит. Здесь порядка 100 слоев. Если ядерный взрыв где-то рядом прогремит, то ничего не останется, кроме моего бамбука.

Максим Слиж:

100 тысяч километров, 100 стран, восхождение на горы. Это энтузиазм внутренний или есть мотивация другая? Константин Колотов:

Это энтузиазм внутренний, это образ жизни, стиль, желание посмотреть мир самому и показать этот мир другим людям. Мы ведем свои социальные сети, блоги, об этом рассказываем. Это тоже вдохновляет. Назовем это маленьким подвигом. Наше путешествие продлится примерно пять лет.

Максим Слиж:

Беларусь – какая страна по восприятию? Константин Колотов:

Гостеприимная. Я родился в России, наши народы вижу как братские и никакого различия глобального не делаю. Мы переехали границу России и Беларуси. Нас встретили таможенники, порадовались за нас.

Максим Слиж:

Минск стал другим. У нас появились комфортабельные места отдыха. Каким он открывается человеку, который его видит сейчас? Константин Колотов:

Скажу с точки зрения велосипедиста, коль я приехал на велосипеде. Минск оказался потрясающим городом для велосипедистов. Здесь самые большие велодорожки в Европе, насколько мне известно. Проехали по ним больше 100 километров. Весь город дорожками проложен. Очень удобно, комфортно, красиво. Даже в этом показателе страна шагнула вперед всей Европы.