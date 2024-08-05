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Зачем стране вторая АЭС – объяснил министр энергетики Беларуси

05 августа 2024 07:59
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Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала ОНТ рассказал, что стране нужно планировать энергомощности до 2040 года.
 «Мы уже должны оперировать цифрами и не объемом потребления 2030-го, 2035-го, а 2040 года», – сказал он.

Каранкевич подчеркнул, что на ближайшие пять лет резерва по мощности достаточно, но необходимо прогнозировать дальнейшее электропотребление.

На БелАЭС уже было выработано суммарно 33,5 миллиарда кВт-ч электроэнергии. За шесть месяцев этого года рост объемов потребляемой электроэнергии достиг 1,7 млрд кВт-ч. По прогнозу, к 2030 году уровень потребления достигнет 47 млрд кВт-ч, и АЭС будет способствовать удовлетворению этого спроса.

# Электроснабжение # общество # Виктор Каранкевич

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